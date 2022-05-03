Во Львове из-за обстрела у многих пропали свет и вода — Садовой

В результате ракетного удара в части Львова пропало электричество. Как сообщил мэр города Андрей Садовой, ракеты повредили электроподстанции.
"Оперативно по Львову. Повреждены 3 электроподстанции. Две насосные станции без тока", — написал он.
Садовой добавил, что водоснабжение пытаются возобновить через альтернативные источники электроэнергии.
Обстрелы 3 мая
- По всей стране вечером, 3 мая, была затяжная воздушная тревога, а после люди услышали взрывы. Они прогремели в Одессе, Киеве, Киевской и Кировоградской областях, а также в Виннице и Днепре.
- Во Львове было слышно около 5 взрывов.
- ПВО сбила две крылатые ракеты, которые летели на Винницу.
- Ещё одну крылатую ракету ПВО сбила на подлёте к Киеву в районе Одесской трассы. Взрывы были слышны на правом берегу города.
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