Военная техника РФ окружила Изюм – новые спутниковые снимки

В результате ожесточенных столкновений вокруг Изюма большая часть города была разрушена, а новые спутниковые снимки показывают масштабы разрушений. Компания космических технологий Maxar Technologies продемонстрировала фото, на которых видно российскую военную колонну, а также технику, из которой обстреливают город.
Фото опубликовало издание CNN.
На фото массивный кратер шириной около 12 метров в поле в центральной части города. С одной стороны воронки лежат сгоревшие обломки школы, с другой — футбольное поле. Часть больницы через улицу также разрушена.
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Начальник отдела Изюмского городского совета Максим Стрельник сообщил CNN, что город был практически полностью разрушен российской авиацией и артиллерией, хотя внутри Изюма продолжались ожесточенные бои за контроль над территорией.
К северу от школы на спутниковых снимках большое здание котельной и все близлежащие жилые дома также разрушены.
Примерно в 5 километрах к северо-западу от Изюма видна колонна российских самоходных артиллерийских установок, движущаяся в сторону города.
По словам Стрельника, российские войска в настоящее время контролируют секторы города на северном берегу реки Северский Донец, которая разделяет Изюм пополам. Украинцы контролируют участки города на южном берегу реки.
Ситуация в Изюме
- 24 марта в Изюме Харьковской области российские оккупанты обстреляли телебашню, а также повредили мемориал памяти Второй мировой войны на горе Кремянец. Враг в направлении Харьков активных действий не проводил. Основные усилия он сосредоточил на разрушении гражданской инфраструктуры города. На Изюмском направлении российские военные понесли потери и вынуждены были отступить в район южной части города.
- 17 марта российские оккупанты в результате авиаудара по городу повредили мемориал памяти Второй мировой войны.
- 11 марта, российские захватчики сорвали эвакуацию людей из Изюма. Для эвакуации было подготовлено 20 автобусов, но из-за обстрелов оккупантов "зеленый коридор" так и не удалось запустить.
- Заместитель градоначальника города Владимир Мацокин заявил, что власти Изюма не собираются сдавать его оккупантам.