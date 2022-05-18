Военное положение впервые продлили сразу на 90 дней – что это значит

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Параллельно с военным положением продлили и общую мобилизацию. / Фото: Коллаж: Сегодня

Итак, в Украине продлили одновременно и военное положение (ВП), и всеобщую мобилизацию. Причем если раньше ВП вводили на 30 дней, то теперь сразу на 90. Президент Зеленский уже подписал соответствующие указы.

Продлили до Дня Независимости. Совпадение?

Если быть точным, новый срок военного положения вводится с 5:30 утра 25 мая до такого же времени 23 августа. Заметьте, аккурат под День Независимости.

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Извините за цитату одного неприятного пропагандиста, но все же: "Совпадение? Не думаем!"

Власти понимают, что война будет длиться не один месяц, поэтому, чтобы "дважды не вставать", то есть – не собирать Верховную Раду и не тратить время на проведение голосований – решено взять более длительную временную дистанцию.

Но не стоит пугаться, вполне возможно, что все закончится раньше, а до Дня Независимости нужно будет в любом случае провести "тщательную чистку" от ДРГ. Чтобы 24 августа не было провокаций со стороны врага. Для этого и нужен временной люфт.

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Что меняется при продлении военного положения

Мы уже прожили при ВП 84 дня и все основные его "плюсы-минусы" испытали и знаем. Как и прежде, согласно Закону о правовом режиме военного положения, главное, что отличает ВП от мирной жизни – полномочия военного командования, которое издает обязательные для выполнения приказы и директивы по вопросам обеспечения не только обороны, но и общественной безопасности и порядка.

Указ Президента о продолжении срока действия военного положения в Украине.

Все остальные "мелочи" – такие как, например, невозможность выезда за границу мужчинам от 18 до 60-ти или нестабильность продажи алкоголя, – остаются в силе.

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То есть, по сути, ничего не меняется – мы продолжаем жить в тех же обстоятельствах, что и предыдущие три месяца.

А как же общая мобилизация?

Вот тут возможны изменения и ужесточения, но только в том случае, если у украинской армии возникнет резкая нехватка кадров.

Указ Президента о продлении срока проведения общей мобилизации.

Однако сейчас и состав ВСУ, и ряды теробороны укомплектованы, а в резерве довольно много желающих защищать родину.

Так что вряд ли на улицах начнут хватать всех подряд мужчин, чтобы затащить на службу. В этом нет необходимости. И, надеемся, не будет.

Если же, не дай бог, такая ситуация сложится, то об этом объявят и в телемарафоне, и на всех официальных сайтах с призывом идти в военкоматы. И резервисты будут призваны.

Итого:

Продолжаем жить, как жили: защищать Украину на всех фронтах, работать, помогать армии и тем, кто нуждается в этом.

Спим спокойно. Все будет Украина!