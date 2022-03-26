Военные Беларуси выходят на полигоны, а оккупанты палят по городам ‒ Генштаб

В Генштабе отчитались о ситуации в Украине 26 марта ‒ войска РФ сосредоточились на захвате городов на Донбассе, но наши защитники отбивают атаки

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные не достигли своих целей в Украине, наступление остановили практически по всем направлениям. Все попытки продвинуться вперед останавливают наши защитники. Пока оккупанты наращивают силу и палят по мирным украинцам.

Об этом сообщили в Генштабе.

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На Волынском направлении наступательных действий не было. Но из пунктов постоянной дислокации подразделения ВС Беларуси выходят на полигоны.

наступательных действий не было. Но из пунктов постоянной дислокации подразделения ВС Беларуси выходят на полигоны. На Полесском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов, активные наступательные действия не совершает.

противник продолжает обстрелы населенных пунктов, активные наступательные действия не совершает. На Северском направлении противник сосредоточил усилия на удержании ранее занятых рубежей, понес потери и отступил на отдельных направлениях.

противник сосредоточил усилия на удержании ранее занятых рубежей, понес потери и отступил на отдельных направлениях. На Слобожанском направлении враг удерживает ранее занятые рубежи, начал перегруппировку и наращивает войска для наступления. Враг продолжает обстреливать Харьков.

враг удерживает ранее занятые рубежи, начал перегруппировку и наращивает войска для наступления. Враг продолжает обстреливать Харьков. На Таврическом направлении оккупанты пытаются усилить контроль над захваченными территориями. Они хотят внедрить жесткий административно-полицейский режим.

оккупанты пытаются усилить контроль над захваченными территориями. Они хотят внедрить жесткий административно-полицейский режим. На Южнобужском направлении противник оборудовал позиции и проводил артиллерийские обстрелы по ВСУ. Сейчас восстанавливает боеспособность и пополняет запасы.

Основные усилия ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения противника на Кривой Рог, Запорожье и Николаев, удержании участков морского побережья; охране и обороне объектов критической инфраструктуры; освобождении временно оккупированных территорий.

Ситуация на Донбассе

На Донецком направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятого положения и подготовке к наступлению. При попытках продвинуться вперед успеха не имел и понес потери. Оккупанты продолжали штурм Мариуполя и обстреливали объекты гражданской и военной инфраструктуры. Они пытались продвинуться, чтобы занять центр города.

Основные усилия противник сосредоточил на захвате Попасной и Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк. На Авдеевском направлении войска РФ проводил штурм и пытался наступать в направлении Новобахмутовки, но безуспешно.

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Украинские защитники отразили попытки штурма Новомайорского и наступления в направлении Красногоровки. Противник понес значительные потери и отступил.

"Вероятно, оккупанты не откажутся от попыток проведения наступательных действий, совершения диверсий, нанесения ракетных и авиационных ударов по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры", ‒ сказали в Генштабе.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.03 составили:

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