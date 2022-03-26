Военные Беларуси выходят на полигоны, а оккупанты палят по городам ‒ Генштаб

Российские военные не достигли своих целей в Украине, наступление остановили практически по всем направлениям. Все попытки продвинуться вперед останавливают наши защитники. Пока оккупанты наращивают силу и палят по мирным украинцам.
Об этом сообщили в Генштабе.
- На Волынском направлении наступательных действий не было. Но из пунктов постоянной дислокации подразделения ВС Беларуси выходят на полигоны.
- На Полесском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов, активные наступательные действия не совершает.
- На Северском направлении противник сосредоточил усилия на удержании ранее занятых рубежей, понес потери и отступил на отдельных направлениях.
- На Слобожанском направлении враг удерживает ранее занятые рубежи, начал перегруппировку и наращивает войска для наступления. Враг продолжает обстреливать Харьков.
- На Таврическом направлении оккупанты пытаются усилить контроль над захваченными территориями. Они хотят внедрить жесткий административно-полицейский режим.
- На Южнобужском направлении противник оборудовал позиции и проводил артиллерийские обстрелы по ВСУ. Сейчас восстанавливает боеспособность и пополняет запасы.
Основные усилия ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения противника на Кривой Рог, Запорожье и Николаев, удержании участков морского побережья; охране и обороне объектов критической инфраструктуры; освобождении временно оккупированных территорий.
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Ситуация на Донбассе
На Донецком направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятого положения и подготовке к наступлению. При попытках продвинуться вперед успеха не имел и понес потери. Оккупанты продолжали штурм Мариуполя и обстреливали объекты гражданской и военной инфраструктуры. Они пытались продвинуться, чтобы занять центр города.
Основные усилия противник сосредоточил на захвате Попасной и Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк. На Авдеевском направлении войска РФ проводил штурм и пытался наступать в направлении Новобахмутовки, но безуспешно.
Украинские защитники отразили попытки штурма Новомайорского и наступления в направлении Красногоровки. Противник понес значительные потери и отступил.
"Вероятно, оккупанты не откажутся от попыток проведения наступательных действий, совершения диверсий, нанесения ракетных и авиационных ударов по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры", ‒ сказали в Генштабе.
Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.03 составили:
- личного состава ‒ около 16 400 человек;
- танков ‒ 575 ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 1640 ед.;
- артиллерийских систем – 293 ед.;
- РСЗО – 91 ед.;
- средства ПВО – 51 ед.;
- самолетов – 117 ед.;
- вертолетов – 127 ед.;
- автомобильной техники – 1131 ед.;
- корабли – 7 ед.;
- цистерн с ГСМ – 73;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 56;
- специальная техника – 19;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 2.