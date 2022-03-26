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Военные Беларуси выходят на полигоны, а оккупанты палят по городам ‒ Генштаб

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26 марта, 13:07
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В Генштабе отчитались о ситуации в Украине 26 марта ‒ войска РФ сосредоточились на захвате городов на Донбассе, но наши защитники отбивают атаки
В Генштабе рассказали о ситуации на фронте
В Генштабе рассказали о ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные не достигли своих целей в Украине, наступление остановили практически по всем направлениям. Все попытки продвинуться вперед останавливают наши защитники. Пока оккупанты наращивают силу и палят по мирным украинцам.

Об этом сообщили в Генштабе.

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  • На Волынском направлении наступательных действий не было. Но из пунктов постоянной дислокации подразделения ВС Беларуси выходят на полигоны.
  • На Полесском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов, активные наступательные действия не совершает.
  • На Северском направлении противник сосредоточил усилия на удержании ранее занятых рубежей, понес потери и отступил на отдельных направлениях.
  • На Слобожанском направлении враг удерживает ранее занятые рубежи, начал перегруппировку и наращивает войска для наступления. Враг продолжает обстреливать Харьков.
  • На Таврическом направлении оккупанты пытаются усилить контроль над захваченными территориями. Они хотят внедрить жесткий административно-полицейский режим.
  • На Южнобужском направлении противник оборудовал позиции и проводил артиллерийские обстрелы по ВСУ. Сейчас восстанавливает боеспособность и пополняет запасы.

Основные усилия ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения противника на Кривой Рог, Запорожье и Николаев, удержании участков морского побережья; охране и обороне объектов критической инфраструктуры; освобождении временно оккупированных территорий.

Ситуация на Донбассе

На Донецком направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятого положения и подготовке к наступлению. При попытках продвинуться вперед успеха не имел и понес потери. Оккупанты продолжали штурм Мариуполя и обстреливали объекты гражданской и военной инфраструктуры. Они пытались продвинуться, чтобы занять центр города.

Основные усилия противник сосредоточил на захвате Попасной и Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк. На Авдеевском направлении войска РФ проводил штурм и пытался наступать в направлении Новобахмутовки, но безуспешно.

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Украинские защитники отразили попытки штурма Новомайорского и наступления в направлении Красногоровки. Противник понес значительные потери и отступил.

"Вероятно, оккупанты не откажутся от попыток проведения наступательных действий, совершения диверсий, нанесения ракетных и авиационных ударов по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры", ‒ сказали в Генштабе.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.03 составили:

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  • личного состава ‒ около 16 400 человек;
  • танков ‒ 575 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 1640 ед.;
  • артиллерийских систем – 293 ед.;
  • РСЗО – 91 ед.;
  • средства ПВО – 51 ед.;
  • самолетов – 117 ед.;
  • вертолетов – 127 ед.;
  • автомобильной техники – 1131 ед.;
  • корабли – 7 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 73;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 56;
  • специальная техника – 19;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 2.

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Данные на 10:00 26 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16400
2
Самолеты Самолеты
117
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
575
5
ББМ ББМ
1640
6
Артиллерия Артиллерия
293
7
Средства ПВО Средства ПВО
51
8
РСЗО РСЗО
91
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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