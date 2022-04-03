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Военные РФ массово пишут рапорты на увольнения и отказываются воевать в Украине – Генштаб

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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3 апреля, 07:15
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Начались тридцать девятые сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению
Российские солдаты пишут рапорты на увольнение
Российские солдаты пишут рапорты на увольнение / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

РФ продолжает вооруженную агрессию против Украины. Идет отвод оккупационных войск по отдельным направлениям. Морально-психологическое состояние оккупантов остается на очень низком уровне. Для восполнения потерь российское руководство осуществляет агитацию гражданского населения по вступлению в Вооруженные силы. Такие мероприятия проводятся как в РФ, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и автономной республики Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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"Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнения. Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины. Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты продолжают размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилой инфраструктуры населенных пунктов, проводить фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях, совершают насилие в отношении местных жителей, занимаются мародерством и ограблениями.

Отражение атак россиян

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

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ВСУ за предыдущие сутки было поражено 8 воздушных целей: два самолета, один вертолет, один БПЛА и четыре крылатых ракеты. Авиация Воздушных Сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.

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Личный состав
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Самолеты 143
Самолеты
3
Вертолеты 134
Вертолеты
4
Танки 631
Танки
5
ББМ 1776
ББМ
6
Артиллерия 317
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 100
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 87
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1236
Транспорт
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Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Хоменко Андрей – командир десантно-штурмового взвода 80-й бригады. Во время одного боя сумел уничтожить 5 единиц БМП-3 и танк. Осуществил эффективную эвакуацию личного состава разных подразделений бригады, чем спас сотни жизней. Погиб во время истребления вражеского десанта на Николаевщине. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Варвара Хлевицкая – 7-летняя школьница из Кропивницкого. Чтобы помочь украинским военным, разбила копилку (собирала на телефон) – оказалось, мало. И Варя пошла продавать тюльпаны, поставив рядом табличку: "Купи цветок, а я куплю броник". За несколько часов выручила 4 тысячи гривен, добавила свои, и лично подарила воинам бронежилет.
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