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Военные учения Беларуси на границе с Украиной и эвакуация населения — эти и другие события 26 мая

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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26 мая, 06:00
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Беларусь проведет военные учения возле Украины, а "Укрзализныця" продолжит эвакуировать население
Важные события 26 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 26 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В четверг, 26 мая, недалеко от белорусско-украинской границы с Волынской областью пройдут военные учения Вооруженных сил Республики Беларусь. Кроме того, сегодня в Украине продолжится эвакуация населения поездами.

Беларусь проведет военные учения на территории Украины

26 мая недалеко от белорусско-украинской границы с Волынской областью пройдут военные учения Вооруженных сил Республики Беларусь.

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"В ВС Беларуси проводится очередной этап проверки сил реагирования. Завтра, 26 мая, в нашем городе пройдут контрольно-тактические занятия, во время которых будет налажено взаимодействие сил специальных операций с авиацией. В частности, в рамках выполнения поставленных задач пройдет отработка действий десантных подразделений в городских условиях с преодолением водного препятствия", — заявил председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук.

Обучение войск соседней страны, активно сотрудничающей с РФ по ведению войны с Украиной, запланировано в 11:00. На участке Центра молодежного творчества к Евроопту на Варшавке военная техника начнет форсировать Мухавец. В преодолении водного препятствия технику будут сопровождать вертолеты и штурмовики.

"После выполнения этапа в городских условиях десантные подразделения отправятся на полигон "Брестский" для решения дальнейших задач. Все мероприятия проходят в рамках тактических учений, поводов для беспокойства нет", — подчеркнул Рогачук.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 26 мая. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 26 мая:

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  • 16:30 — 234/233 Покровск — Днепр — Львов.

Время отправления может меняться.

Штаты инициируют в ООН дополнительные санкции против Северной Кореи

Делегация США при ООН выступила с инициативой провести в четверг, 26 мая, голосование в Совбезе по резолюции с более жесткими санкциями против Северной Кореи из-за ее последних испытаний межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

"Миссия Соединенных Штатов при ООН уже несколько месяцев работает над проектом резолюции Совета Безопасности. Но это встречает сопротивление со стороны соседей КНДР – Китая и России", — отмечается в сообщении американского информагентства AP.

Китайская и российская делегации еще 11 мая заявили, что вместо еще большего наказания Северной Кореи следует активизировать с ее руководством переговорный процесс. Воспользуются ли они правом вето на голосовании 26 мая, пока неизвестно. Хотя китайская миссия при ООН в среду вечером заявила, что не считает проект резолюции США решением проблемы.

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В Сумах похоронят военного, погибшего в Десне

В четверг, 26 мая, в Сумах похоронят военного – защитника Украины капитана Александра Березова. Он был командиром батареи. Военнослужащий погиб в результате авиаудара по поселку Десна Черниговской области, который российские военные нанесли 17 мая. Мужчине было 55 лет. Похоронят защитника Украины на Аллее Славы Барановского кладбища.

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Молодой ас… Капитан Егор Середюк – военный летчик, командир авиационного звена. В марте за личное мужество и героизм был награжден орденом Богдана Хмельницкого. Погиб около города Изюм Харьковской области, выполняя боевое задание. Ему было всего 26... Герой Украины. Посмертно.

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