Военным и полицейским разрешили брать командировки: в каком случае отпустят

В командировку на лечение могут отправить если были получены ранения

Кабмин утвердил правила командировок / Фото: Коллаж: Сегодня

При ранениях военные и полицейские смогут брать командировки и находится столько времени на лечении, сколько необходимо. Такое решение принял Кабинет министров Украине, сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в ВР Тарас Мельничук по результатам заседания правительства.

"Обеспечена возможность отправлять военнослужащих, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава и работников для прохождения лечения и реабилитации в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем)... на срок прохождения соответствующего лечения и реабилитации", – написал он.

Он уточнил, что во внимание берут только те ранения, которые были получены во время осуществления мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания российских военных, обеспечения их осуществления, когда человек находился непосредственно в районах осуществления этих мер, не только в Донецкой и Луганской областях, но и на всей территории Украины.

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Зарплаты военные

В Украине действуют особые льготы и условия для военнослужащих. 22 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов на военную службу. На этот период за призванными резервистами, согласно Закону Украины, сохраняется рабочее место. Кроме того, военнослужащим выплачивается среднемесячная заработная плата.

На время полномасштабной войны украинские военнослужащие, которые защищают нашу страну от российского вторжения, получают дополнительные доплаты в размере от 30 до 100 тысяч гривен. На вознаграждение за защиту Украины могут рассчитывать и те бойцы, который попали в плен к российским террористам.

На зарплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины выделяют более 40 млрд грн в месяц. Также сообщалось, что зарплаты могут пересмотреть.