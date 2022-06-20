Военный эксперт Сергей Грабовский рассказал, чего добиваются россияне на Донбассе

Российские захватчики пытаются забрать у Украины хоть что-то

Сергей Грабовский дал интервью Олегу Панюте

19 июня в эфире YouТube-канала Украина 24 в программе Объясняет Панюта был военный эксперт Сергей Грабовский. В частности, он рассказал о ситуации на Донбассе и чего добивают российские оккупанты.

Адский треугольник на Донбассе

- Жестокое противостояние в треугольнике Рубежное, Лисичанск, Северодонецк. Мы его называем "адский треугольник". Скажите, почему именно там?

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- Это противостояние оно исходит из идеи установления контроля над Луганской и Донецкой областями в пределах их административных границ. Исходя из того эту поставленную задачу российские войска пытаются выполнить в любой способ, но надо понимать, что несмотря на то, что наступление объявлено начиналось еще 16-17 апреля, они не добились никакого результата. Сроки постепенно переносились. Это было уже и 10 июня, теперь 22 июня. По инерции и уже не по военной логике, а по логике политических решений или требований они пытаются получить хотя бы какой-нибудь результат для того, чтобы объявить, что задание выполнено, и хотя бы Луганская область перешла под контроль Российской Федерации.

Оккупанты массово отказываются атаковать позиции ВСУ

СБУ перехватила телефонный разговор российского военного, который рассказал о том, что многие его сослуживцы погибли, остальные отказываются воевать.

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"У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли из всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?", — рассказал оккупант.

В СБУ напомнили россиянам, желающим сохранить жизнь на войне, о "горячей" телефонной линии 2402. Позвонив на нее, можно сдаться в плен. Работает круглосуточно для украинских и российских номеров.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты открыли минометный огонь по Сумской области. Также мы писали, как оккупанты хотят усугубить ситуацию с горючим.