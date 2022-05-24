Воровство украинского зерна РФ: Кулеба выступил с жестким заявлением

Глава МИД призвал не становиться соучастниками преступлений России

Дмитрий Кулеба призвал все государства мира быть бдительными. / Фото: UBR.UA, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты воруют украинское зерно, грузят его на свои корабли, проходят через пролив Босфор и пытаются продать его за границу.

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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"Не покупайте украденное"

В частности, Дмитрий Кулеба призвал все государства мира "быть бдительными" и отказываться от каких-либо подобных предложений:

"Не покупайте украденное. Не становитесь соучастниками российских преступлений. Кража никогда никому не приносила удачи".

Russian thieves стенд украинский гранит, load it на ships, пройти через Bosporus, и try to sell it abroad. Я говорю на всех штатах, чтобы остаться здравоохранителем и реагировать на любые proponeли. Dont buy the stolen. Dont become accomplices to российские crimes. Theft has never brought anyone luck. - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

В портах Украины заблокированы миллионы тонн зерна

Около 4 млн тонн зерна заблокировано в портах Украины из-за закрытия морских путей на фоне полномасштабного российского военного вторжения. Об этом заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик.

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Также в организации сообщали, что резкий рост цен и перебои с поставками на фоне российского вторжения поставили под угрозу снабжение продовольствием стран Ближнего Востока, Африки и некоторых регионов Азии.

Напомним, компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки, на которых россияне загружают украинское зерно на суда во временно оккупированном Севастополе.

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