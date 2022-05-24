Воровство украинского зерна РФ: Кулеба выступил с жестким заявлением

Российские оккупанты воруют украинское зерно, грузят его на свои корабли, проходят через пролив Босфор и пытаются продать его за границу.
Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Не покупайте украденное"
В частности, Дмитрий Кулеба призвал все государства мира "быть бдительными" и отказываться от каких-либо подобных предложений:
"Не покупайте украденное. Не становитесь соучастниками российских преступлений. Кража никогда никому не приносила удачи".
Russian thieves стенд украинский гранит, load it на ships, пройти через Bosporus, и try to sell it abroad. Я говорю на всех штатах, чтобы остаться здравоохранителем и реагировать на любые proponeли. Dont buy the stolen. Dont become accomplices to российские crimes. Theft has never brought anyone luck.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022
В портах Украины заблокированы миллионы тонн зерна
Около 4 млн тонн зерна заблокировано в портах Украины из-за закрытия морских путей на фоне полномасштабного российского военного вторжения. Об этом заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик.
Также в организации сообщали, что резкий рост цен и перебои с поставками на фоне российского вторжения поставили под угрозу снабжение продовольствием стран Ближнего Востока, Африки и некоторых регионов Азии.
Напомним, компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки, на которых россияне загружают украинское зерно на суда во временно оккупированном Севастополе.
Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев