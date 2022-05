Воровство украинского зерна РФ: Кулеба выступил с жестким заявлением

Российские оккупанты воруют украинское зерно, грузят его на свои корабли, проходят через пролив Босфор и пытаются продать его за границу.

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В частности, Дмитрий Кулеба призвал все государства мира "быть бдительными" и отказываться от каких-либо подобных предложений:

Russian thieves стенд украинский гранит, load it на ships, пройти через Bosporus, и try to sell it abroad. Я говорю на всех штатах, чтобы остаться здравоохранителем и реагировать на любые proponeли. Dont buy the stolen. Dont become accomplices to российские crimes. Theft has never brought anyone luck.