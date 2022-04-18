Война идет "по плану": у Путина сделали заявление об Украине

В Кремле по-прежнему настаивают, что война в Украине является "спецоперацией"

Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина о войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин считает, что война в Украине "идет по плану".

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

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"Специальная военная операция продолжается, президент совсем недавно, будучи на космодроме Восточный, сказал, что она идет по плану", – отметил Песков.

Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска готовятся к наступательной операции на востоке уже в ближайшее время.

"Хотят буквально добить и уничтожить Донбасс. Уничтожить все, что когда-то принесло славу этому промышленному региону. Так же, как российские военные уничтожают Мариуполь, они хотят стереть с лица земли другие города и другие общины Донецкой и Луганской областей", – подчеркнул президент.

По его словам, оккупанты также пытаются оторвать от Украины Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР" – переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют РФ.