Война за украинское зерно. Две страны готовы помочь возобновить работу портов

В Черное море могут направить военные корабли, чтобы очистить его от российских мин и прорвать блокаду

Лизз Трасс и Габриелюс Ландсбергис договорились о разблокировке портов в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Великобритания на встрече с Литвой рассмотрела план отправки военных кораблей в Черное море. Они будут сопровождать суда, экспортирующие украинское зерно. Таким образом страны предлагают путь разблокировки морских портов Украины.

Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на главу МИД Британии Лизз Трасс и главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

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Как утверждает издание, политики заявили, что "военно-морские силы союзников очистят территорию от российских мин, чтобы обеспечить безопасность транспортировки жизненно важной продукции".

Помимо этого планируется также развернуть в Украине ракеты большой дальности "для сдерживания любых попыток России саботировать коридор".

Кроме этого, объявлено о планах создать коалицию по прорыву российской блокады, предоставив "защитный коридор" из Одессы через Босфор.

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В коалицию могут войти как страны НАТО, так и другие государства, нуждающиеся в поставках зерна. Возможно, к будущей коалиции присоединится и Египет.

ООН предлагает торг с РФ за украинское зерно

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть экспорт украинских продуктов на мировые рынки и предотвратить глобальный дефицит продовольствия. Взамен он предлагает смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси, пишет Wall Street Journal.

По словам дипломатов, знакомых с вопросом, в настоящее время Россия, похоже, не ведет серьезных переговоров на это предложение. По их словам, Турция, крупная черноморская страна, выразила готовность участвовать в сделке, в том числе путем удаления мин с моря и управления судоходством.

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