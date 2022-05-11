Впервые в истории американский штат побратался с областью Украины

Штат Миссисипи признал Хмельницкую область побратимом. О решении партнеров объявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. Впервые в истории американский штат избрал украинскую область побратимом.
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА.
"Штат Миссисипи признал нашу область областью-побратимом. Это впервые в истории штат США принял такое решение. Благодарен губернатору штата Миссисипи за поддержку нашей области и нашей страны в столь сложное время", — заявил Гамалий.
Миссисипи расположен на юге США.
Ударили ракетами РФ по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области
Вечером 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области. Травмированных нет.
"Сегодня вечером во время "Воздушной тревоги" враг снова атаковал наше государство. Ракеты не забыли и о Хмельницкой области. Произошел ракетный удар в инфраструктурный объект в одной из территориальных общин Шепетовского района на территории Хмельницкой области", — сообщил Гамалий.
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