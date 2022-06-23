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Враг безуспешно пытается взять Северодонецк, Николаевку и Лисичанск – Генштаб ВСУ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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23 июня, 20:04
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По всей линии фронта на Донбассе идут бои
Западное оружие помогает сдержать оккупантов / Коллаж "Сегодня"
Западное оружие помогает сдержать оккупантов / Коллаж "Сегодня"

Идут 120 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Войска международного преступника Владимира Путина пытались взять несколько наших городов. У них ничего не получилось.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ 23 июня.

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Донбасс

На Донецком направлении противник продолжает огненное влияние по подразделениям Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков по линии столкновения. Основные усилия сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью установления контроля над населенными пунктами Северодонецк, Николаевка. Закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.

На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина. Подразделениями из состава 2-го армейского корпуса при поддержке отрядов Росгвардии ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком. Боевые действия продолжаются.

Наши воины остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли врагу потери и заставили отступить. Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы.

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Наступательные действия противника вблизи Боровского украинские защитники также приостановили.

Противник провел разведку боем в районе населённого пункта Белая Гора. Продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, продолжаются бои.

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На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии разных калибров наши позиции в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Клиново, Торецкое, Новолуганское, Покровское, Луганское и Кодема. Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового.

Оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горское. Силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса захватили Николаевку. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе Вершина.

Противник безуспешно пытался сковать действия наших подразделений в районе Клинового. Попытку наступления врага в направлении Марьинки наши воины также жестоко подавили.

Другие направления

На Харьковском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Печенеги, Крещение, Мосьпаново, Старый Салтов, Русские Тишки и Пришиб.

На Славянском направлении враг обстреливает гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Богородичного, Адамовки, Дибровного, Курульки, Петровского, Вернополья и Мазановки. Наши воины отразили вражеский штурм вблизи Долины и Богородичного и заставили врагов отойти.

На Новопавловском направлении враг обстреливал позиции наших войск из танков и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка, Угледар и Шевченко. Вблизи последнего наши воины дали оккупантам жесткое сражение и заставили отойти.

Для обнаружения слабых мест в нашей обороне оккупанты задействовали диверсионно-разведывательные группы в районах населенных пунктов Времовка, Новоселки и Нескучное. Наши воины их успешно обнаружили – с большими потерями враг отошел.

На границе

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы. С военными комиссариатами отдельных областей проводятся мобилизационные учения, где отрабатываются вопросы оповещения и комплектования воинских частей.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Он обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старые Вырки, Атинское и Стариковое.

В акватории Черного и Азовского морей корабельная группировка врага пытается поддерживать благоприятный оперативный режим. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся пять носителей высокоточного оружия.

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Позывной "Зверь"... Михаил Завирюхин – сын легендарного разведчика-героя Игоря Завирюхина, именем которого названа улица в Броварах. С первых дней вторжения пошел добровольцем в ВСУ. Погиб под Северодонецком, выполняя боевое задание.

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