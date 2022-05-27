Враг бомбит весь Донбасс, но Лиман захватить не смог – Генштаб

Идут бои за Камышеваху, Берестовое и еще ряд населенных пунктов

ВСУ продолжают уничтожать противника и его технику / Коллаж "Сегодня"

На 93 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению на всей линии соприкосновения на Донбассе шли бои за украинские города и села. Несмотря на непрекращающиеся бомбардировки и артиллерийские обстрелы наши защитники удерживали свои позиции.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба Украины за 27 мая.

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Битва за Донбасс

На Славянском направлении оккупанты не наступали. Однако враг обстреливал из артиллерии населенные пункты Святогорск, Богородичное и Вернополье. Кроме того, российские захватчики применили авиацию для ударов по Славянску и Довгенькому.

На Лиманском направлении враг пытается вытеснить наши подразделения из населенного пункта Лиман и развить наступление на Славянск. Обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Озерное и Диброва. Также был нанесен авиаудар в районе Северска.

На Северодонецком направлении российские оккупанты при поддержке артиллерии совершали штурмовые действия в районах населенных пунктов Щедрищево, Боровское и Тошковка. Там идут бои.

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Враг пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении, нарушить пути логистического обеспечения наших войск. Оккупанты штурмовали населенные пункты Камышеваху, Берестовое, Белогоровку. Успеха не имели.

На Авдеевском направлении противник применил артиллерию по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Пески и Марьинка.

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На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг применил минометы, реактивную и ствольную артиллерию вдоль линии соприкосновения. Нанес авиационные удары с самолетов штурмовой авиации Су-25 в районах Малой Токмачки и Орехова.

На южном направлении

На Южнобугском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения наших сил. Была попытка штурма в районе населенного пункта Любомировка, но безуспешно.

На Николаевском и Криворожском направлениях враг, в рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потерь подразделений, переместил в Херсонскую область автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня.

Корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изоляцию района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

В Херсонской области наш истребитель МиГ-29 сбил вражеский истребитель Су-35.

На границе

На Волынском и Полесском направлениях семь батальонов ВС республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по нашей территории со стороны Беларуси.

В Гомельской области, в непосредственной близости от государственной границы с Украиной, белорусы развернули маневровую группу радиоэлектронной борьбы.

На Северском направлении противник продолжает усиливать участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, преследуя цель недопустить переброску подразделений ВСУ на другие направления.

Обстановка