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Враг недооценил дух украинцев: главные заявления властей за 31 мая

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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31 мая, 13:16
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Только численностью или оружием украинцев не одолеть
Российские оккупанты недооценили силу духа украинских защитников. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты недооценили силу духа украинских защитников. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 97-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты пытаются захватить Северодонецк, США передаст Украине новые РСЗО, а тем временем Европа не желает ссориться с Путиным.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 31 мая.

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Президент Украины подвел итоги 96-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 31 мая и заявил, что одной из главных задач дня была коммуникация для утверждения Европейским Союзом шестого санкционного пакета.

"Я благодарен Шарлю Мишелю, президенту Европейского совета, за поддержку интересов Украины, интересов всей Европы и за попытки как можно скорее найти нужные компромиссы, чтобы шестой санкционный пакет Европейского Союза все же был принят. Россия должна почувствовать гораздо большую цену своей агрессии", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что Европе в любом случае придется отказаться от российской нефти. Потому что это – независимость самих европейцев от российского энергетического оружия.

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Президент рассказал, что провел переговоры с министром по вопросам Европы и иностранных дел Франции. Катрин Колонной, которая прибыла с визитом в Киев.

"Кроме санкционной тематики, мы обсудили и вопросы оборонной поддержки Украины, нашей европейской интеграции и необходимости действовать значительно быстрее, чтобы не допустить эскалации продовольственного кризиса в мире. Сейчас, из-за того что Россия заблокировала наши порты на Черном море и захватила нашу часть берега Азовского моря, мы не можем отправить на экспорт 22 миллиона тонн зерновых, которые уже есть на складах в нашей стране. Это тот объем, который должен выйти на внешний рынок. И блокировка Россией нашего экспорта дестабилизирует ситуацию в глобальном масштабе. Как результат – дорожает продовольствие в разных странах. Следовательно, возникает угроза голода. В Африке, в Азии, в некоторых странах Европы. Эта угроза может перерасти в новый миграционный кризис. И это то, к чему явно стремится российское руководство. Они сознательно создают эту проблему, чтобы всей Европе было сложно. И чтобы Украина не получила миллиарды долларов за свой экспорт. Именно те миллиарды, которые нужны сейчас нашей экономике", – объяснил Зеленский.

Украинский лидер сообщил о разговоре с президентом Турции Эрдоганом в том числе и об этой угрозе продовольственной безопасности.

"О том, как можно обеспечить нормальное движение из украинских черноморских портов. И, конечно, о том, как ускорить завершение этой войны – войны России против нашего государства. Обсудили и дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Турцией", – отметил он.

США предадут Украине РСЗО MLRS

Украина получит от США важное оружие. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

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"Мой друг, директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), экс-советник президента США по национальной безопасности Посол Майкл Макфол написал, что США могут прислать Украине MLRS меньшей дальности", – написал Ермак.

Европа ведет странную политику по отношению к России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал политику Европейского союза "странной". Об этом он написал в своем Twitter.

"Россия не должна победить, но мы не дадим тяжелое оружие – Россия может обидеться. Путину предстоит проиграть, но давайте без новых санкций. Миллионы будут голодать, но мы не готовы к военным конвоям зерна. Рост цен – не самое плохое, что ждет демократический мир с такой странной политикой", – написал он.

Начальника ГУР Буданова назначили главой штаба по вопросам обращения с военнопленными

Кабмин назначил начальника ГУР Кирилла Буданова главой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Об этом сообщила пресс-служба Генерального Штаба ВСУ.

"Теперь Главное управление разведки Минобороны вместе с СБУ будет заниматься вопросами военнопленных, в частности, и обмена", – говорится в сообщении.

30 мая вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что обменом военнопленными теперь будет заниматься Главное управление разведки Минобороны.

Кирилл Буданов. Фото: Википедия

Украине и Киеву нужно перманентно готовиться к агрессиям России

Украине и Киеву нужно перманентно готовиться к агрессиям и наращивать свою мощь, чтобы Россия боялась снова напасть. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

"Мы видим, что враг недооценил дух украинцев. Стало понятно, что только численностью или оружием нас не одолеть. Пожалуй, гарантировать, что от решения захватить Киев или Украину кто-то откажется – это наивно. И этого, наверное, не произойдет даже тогда, когда закончится война. Имея таких соседей под боком – лучше перманентно готовиться к агрессиям и наращивать свою мощь так, чтобы сюда просто боялись совать свой нос агрессоры и их подельники", – сказал Енин.

Евгений Енин. Фото: РБК-Украина

Российские оккупанты пытаются взять под контроль Северодонецк

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на установлении контроля над городом Северодонецком, обстреливают украинские войска и гражданские объекты вдоль линии столкновения. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"На Донецком направлении противник производит огневое поражение подразделений наших войск из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на установлении контроля над городом Северодонецк", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что войска РФ осуществили обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушеваха и Большая Камышеваха. Была попытка штурма в районе населенного пункта Долгенькое, враг успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции. Активные боевые действия проходят на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском направлениях.

В течение предыдущих суток ударная авиация Воздушных сил нанесла огневые удары по отдельным подразделениям противника на территории Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Подразделениями зенитных ракетных войск в Одесской области сбита крылатая ракета Х-22. За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты восемь атак врага, уничтожены один танк, четыре артиллерийских системы, пять боевых бронированных машин и два вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету Х-59МК.

Потери российских оккупантов составляют 30 500 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 30 500 солдат и 1358 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 30 500 (+150 в сутки) лиц ликвидировано,
  • танков – 1358 (+9),
  • боевых бронированных машин – 3302 (+20),
  • артиллерийских систем – 649 (+6),
  • РСЗО – 207 (+2),
  • средств ПВО – 93,
  • самолетов – 208 (+1),
  • вертолетов – 174
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8),
  • крылатых ракет – 120 (+2),
  • кораблей/катеров – 13,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2275 (+11),
  • специальной техники – 48.

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки 30 мая) наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.

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Данные на 10:00 31 мая
1
Личный состав 30500
Личный состав
2
Самолеты 208
Самолеты
3
Вертолеты 174
Вертолеты
4
ББМ 3302
ББМ
5
Танки 1358
Танки
6
Артиллерия 649
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 207
РСЗО
9
БПЛА 515
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2275
Транспорт
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Герої не вмирають!

Боксер специального назначения… Олег Прудкий - чемпион Украины по боксу (входил в легендарную команду "Украинские атаманы"), с 2016-го - капитан спецподразделения КОРД. С начала войны выполнял самые сложные боевые задачи. Во время одного из них погиб, попав под обстрел врага. Ему было 30 лет.

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