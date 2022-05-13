Враг пытается подавить сопротивление защитников Мариуполя стратегической авиацией — Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжили наносить артиллерийские и авиационные удары в районе завода "Азовсталь"

В Генштабе о ситуации в Мариуполе / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты хотят подавить сопротивление защитников Мариуполя стратегической авиацией. В городе следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей" , – говорится в сообщении.

Оккупанты продолжили наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредотачивались на блокировании подразделений украинских войск в районе завода "Азовсталь".

"С целью установления полного контроля над городом и подавления сопротивления Украинских защитников и защитниц применяет стратегическую авиацию. Учитывая мероприятия по эвакуации местных жителей следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время", – говорится в сообщении.

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Ситуация в Мариуполе