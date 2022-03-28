Все больше людей в мире на стороне Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.

Видео появилось на канале Офиса президента в YouTube.

"Сегодня тот день, когда снова и снова убеждаемся, насколько далеко мы от Российской Федерации. Представьте, они там в Москве переполошились из-за моего интервью российским журналистам. Тем из них, кто может позволить себе говорить правду. Когда журналисты уже готовились к публикации нашего интервью – а мы говорили с ними сегодня днем – российское цензурное ведомство вышло с угрозой. Так и написали – требуют отказаться от публикации разговора. Это было бы смешно, если бы не было так трагично. Уничтожили свободу слова в своем государстве, пытаются разрушить соседнее государство. Изображают себя глобальным игроком. А сами при этом боятся относительно короткого разговора с несколькими журналистами. Что ж, если такая реакция, значит мы все правильно делаем, значит они нервничают. Видимо, увидели, что у их граждан возникает все больше вопросов к положению дел в их государстве. Максимальный контраст – мой разговор с нашими любимыми украинскими телевизионщиками. Провел зум-конференцию с почти пятью сотнями наших медийщиков, которые создают телемарафон "Единые новости". Благодарным им. Хотя мы и были ограничены во времени, все же довольно обстоятельно поговорили. Чувствуется, что все заботятся об Украине, заботятся о нас с вами, заботятся о нашем будущем. Записал себе много вопросов и предложений – все обязательно обработаем. Сегодня же поддержал глобальный марафон ради мира в Украине. Не только телевизионный. Еще в десятках городов по всему миру люди собрались в поддержку нашего государства, в поддержку свободы. Приятно! Поразительное количество людей на площадях Европы, на других континентах. И это чрезвычайно важно. Потому что когда люди на площади, политики уже не сделают вид, что якобы не слышат. Не слышат нас с вами. Не слышат Украину. Продолжу обращаться и к парламентам других стран. Неделя планируется очень насыщенной, с дипломатической точки зрения. Поэтому никому не удастся скрыть украинский интерес где-то в политических кабинетах или в бюрократических лазейках. Никому не дадим забыть о наших городах, о Мариуполе и других украинских городах, которые российские военные уничтожают. Все больше людей в мире – на стороне Украины, на стороне добра в этой битве со злом. И если политики где-то не умеют идти за людьми, мы их научим. Это основа демократии и нашего национального характера. Снова хочу поблагодарить наших людей в Херсоне, в Каховке, в Славутиче и других городах, которые не прекращают сопротивляться оккупантам. Если оккупанты временно зашли в украинские города, это означает только то, что им придется выйти. И тем феноменальным дуракам, которые пытаются сотрудничать с русскими войсками, я хочу напомнить, что они и своих-то бросают. Что же они сделают с чужими предателями? Сказал бы им: подумайте. Но знаю, что думать таким людям нечем. Иначе и предателями не стали бы. Конечно, будем работать на неделе и ради новых санкций против Российской Федерации, против агрессии, которые нужны до тех пор, пока российские войска остаются на территории Украины. Впереди — и новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально. Без затяжки. Как мне доложили, есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции. Это неплохо. Посмотрим на результат. Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действенные гарантии безопасности для нашего государства-обязательны. Очевидна и наша цель — мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве. Вооруженные силы нашего государства сдерживают оккупантов, а на части направлений – делают даже шаги вперед. Молодцы. Храбрость наших защитников, то, как мудро они ведут себя на поле боя... Это настолько важно, что никаких слов благодарности просто не хватит. Но снова и снова я не устаю благодарить. Каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице... Всем, кто борется за будущее для нас с вами, для наших детей, для нашего народа. Подписал указы о присвоении звания "Герой Украины" 15 военнослужащим Вооруженных Сил Украины, трем из них — посмертно. А также указ о награждении государственными наградами 142 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и пятерых военнослужащих Управления государственной охраны Украины. Подписывать такие указы — для меня, скажу честно, большая честь. Вечная память всем нашим героям. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину. Ради нас с вами", — сказал Зеленский.