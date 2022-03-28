Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Все больше людей в мире на стороне Украины — Зеленский

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 марта, 00:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент подвел итоги 32 дня войны
Зеленский обратился к народу/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский обратился к народу/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.

Видео появилось на канале Офиса президента в YouTube.

Реклама

Что говорил президент – текст обращения

"Сегодня тот день, когда снова и снова убеждаемся, насколько далеко мы от Российской Федерации. Представьте, они там в Москве переполошились из-за моего интервью российским журналистам. Тем из них, кто может позволить себе говорить правду. Когда журналисты уже готовились к публикации нашего интервью – а мы говорили с ними сегодня днем – российское цензурное ведомство вышло с угрозой. Так и написали – требуют отказаться от публикации разговора. Это было бы смешно, если бы не было так трагично. Уничтожили свободу слова в своем государстве, пытаются разрушить соседнее государство. Изображают себя глобальным игроком. А сами при этом боятся относительно короткого разговора с несколькими журналистами. Что ж, если такая реакция, значит мы все правильно делаем, значит они нервничают. Видимо, увидели, что у их граждан возникает все больше вопросов к положению дел в их государстве. Максимальный контраст – мой разговор с нашими любимыми украинскими телевизионщиками. Провел зум-конференцию с почти пятью сотнями наших медийщиков, которые создают телемарафон "Единые новости". Благодарным им. Хотя мы и были ограничены во времени, все же довольно обстоятельно поговорили. Чувствуется, что все заботятся об Украине, заботятся о нас с вами, заботятся о нашем будущем. Записал себе много вопросов и предложений – все обязательно обработаем. Сегодня же поддержал глобальный марафон ради мира в Украине. Не только телевизионный. Еще в десятках городов по всему миру люди собрались в поддержку нашего государства, в поддержку свободы. Приятно! Поразительное количество людей на площадях Европы, на других континентах. И это чрезвычайно важно. Потому что когда люди на площади, политики уже не сделают вид, что якобы не слышат. Не слышат нас с вами. Не слышат Украину. Продолжу обращаться и к парламентам других стран. Неделя планируется очень насыщенной, с дипломатической точки зрения. Поэтому никому не удастся скрыть украинский интерес где-то в политических кабинетах или в бюрократических лазейках. Никому не дадим забыть о наших городах, о Мариуполе и других украинских городах, которые российские военные уничтожают. Все больше людей в мире – на стороне Украины, на стороне добра в этой битве со злом. И если политики где-то не умеют идти за людьми, мы их научим. Это основа демократии и нашего национального характера. Снова хочу поблагодарить наших людей в Херсоне, в Каховке, в Славутиче и других городах, которые не прекращают сопротивляться оккупантам. Если оккупанты временно зашли в украинские города, это означает только то, что им придется выйти. И тем феноменальным дуракам, которые пытаются сотрудничать с русскими войсками, я хочу напомнить, что они и своих-то бросают. Что же они сделают с чужими предателями? Сказал бы им: подумайте. Но знаю, что думать таким людям нечем. Иначе и предателями не стали бы. Конечно, будем работать на неделе и ради новых санкций против Российской Федерации, против агрессии, которые нужны до тех пор, пока российские войска остаются на территории Украины. Впереди — и новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально. Без затяжки. Как мне доложили, есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции. Это неплохо. Посмотрим на результат. Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действенные гарантии безопасности для нашего государства-обязательны. Очевидна и наша цель — мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве. Вооруженные силы нашего государства сдерживают оккупантов, а на части направлений – делают даже шаги вперед. Молодцы. Храбрость наших защитников, то, как мудро они ведут себя на поле боя... Это настолько важно, что никаких слов благодарности просто не хватит. Но снова и снова я не устаю благодарить. Каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице... Всем, кто борется за будущее для нас с вами, для наших детей, для нашего народа. Подписал указы о присвоении звания "Герой Украины" 15 военнослужащим Вооруженных Сил Украины, трем из них — посмертно. А также указ о награждении государственными наградами 142 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и пятерых военнослужащих Управления государственной охраны Украины. Подписывать такие указы — для меня, скажу честно, большая честь. Вечная память всем нашим героям. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину. Ради нас с вами", — сказал Зеленский.

Украинские военные отказались покидать Мариуполь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внутри оккупированного Мариуполя есть наши войска, и они отказались покидать город.

"Внутри Мариуполя есть наши войска. Это по поводу того, почему хаос информационный. Потому что внутрь — там, где они могут залезть, — там они и зашли, российские войска. А в какую-то часть города они не зашли, потому что есть наши ребята, которые отказались выходить на их призывы. Мало того, семьи этих ребят обращались ко мне. Я разговаривал с этими ребятами. Я говорю с ними — ну, раз в два дня точно выхожу на связь, очень стараюсь находить на это время, для меня это важно. Я им говорю, что я все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся… Но если вы чувствуете, что вам нужно там быть — и вы чувствуете, что так правильно и что вы можете выжить, сделайте это", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что он дал право выбора военным, но они заявили, что не могут покинуть Мариуполь, так как там раненые люди и они их не бросят.

Реклама

"Я им дал право выбора. Они сказали: "Мы не можем покинуть город. Тут раненые люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых". Чтобы вы поняли: в городе валяются трупы на дорогах, на тротуарах. Просто валяются трупы — их никто не убирает, — российских солдат и граждан Украины. Всех. Это толпы… Не толпы, извините. Я не могу про людей сказать "кучи". Я не могу найти правильное русское слово. Я просто не знаю", – подытожил Зеленский.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
Данные на10:00 27 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16600
2
Самолеты Самолеты
121
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
582
5
ББМ ББМ
1664
6
Артиллерия Артиллерия
294
7
Средства ПВО Средства ПВО
52
8
РСЗО РСЗО
93
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1144
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Майор Сбитов Олег – командир роты морской пехоты. Талантливый офицер: его подразделение в 2019 году было признано лучшим среди всех рот морпехов Украины. В марте 2022-го благодаря его профессионализму, продуманным и решительным действиям было организовано уничтожение нескольких крупных подразделений врага под Волновахой. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Денис Прокопенко - майор Нацгвардии, командир отряда специального назначения. Один из лидеров фанатского движения киевского “Динамо”. За мужество и эффективное противодействие атакам врага во время защиты города-героя Мариуполя получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

46451.95

Binance Coin (BNB)

427.24

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

128.49

Theta (THETA)

3.57

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.19

Цитата дня

Нельзя менять свободу на комфорт. Нельзя покупать ресурсы за справедливость и права человека. Нельзя бояться зло называть злом. Нельзя зла бояться.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити

5 апр

22:00

Атлетико

1.40

4.80

8.90

Бенфика

5 апр

22:00

Ливерпуль

8.90

5.20

1.37

Челси

6 апр

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

6 апр

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять