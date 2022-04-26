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Встреча стран в поддержку Украины в Германии, приезд главы МАГАТЭ на ЧАЭС и другие важные события 26 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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26 апреля, 06:00
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Более 20 стран примут участие во встрече по поддержке Украины, а глава МАГАТЭ посетит ЧАЭС
Важные события 26 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 26 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 26 апреля, более 20-ти стран примут участие в обсуждении поддержки Украины на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии. Кроме того, сегодня глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Чернобыльскую атомную электростанцию.

Более 20 стран примут участие во встрече по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн"

Сегодня, 26 апреля, на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии более 20 стран примут участие в конференции по поддержке Украины.

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Представитель Министерства обороны США Джон Кирби в пятницу, 22 апреля, отметил, что было приглашено около 40 стран. Он не назвал, какие страны уже согласились. Однако известно, что более 20 стран будут точно на конференции.

Министр обороны США Ллойд Остин также приглашен на конференцию, где речь пойдет об оборонных нуждах Украины не только для борьбы против РФ, но и на перспективу укрепления украинской армии.

Глава МАГАТЭ посетит ЧАЭС

Группа экспертов МАГАТЭ по ядерной и физической безопасности под руководством главы Рафаэля Гросси планирует прибыть в Чернобыль 26 апреля. Именно сегодня годовщина катастрофы на электростанции — 36 лет с момента взрыва. Планируются дополнительные миссии МАГАТЭ на этот и другие ядерные объекты в Украине.

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Цель визита МАГАТЭ на Чернобыльскую атомную электростанцию, которая находилась 5 недель под российской оккупацией — доставить оборудование, провести радиологические оценки и восстановить системы мониторинга гарантий.

"Присутствие МАГАТЭ в Чернобыле будет иметь первоочередное значение для нашей деятельности по поддержке Украины, поскольку агентство стремится восстановить регуляторный контроль над АЭС и обеспечить ее безопасную и надежную эксплуатацию", — сказал Гросси.

Он отметил, что в ближайшие недели запланированы дополнительные миссии МАГАТЭ на этот и другие ядерные объекты в Украине.

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Во вторник, 26 апреля, они будут курсировать, в частности, с горячих точек Украины.

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Железнодорожники будут вывозить людей из Запорожья, Покровска, Харькова, Одессы. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

  • 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
  • 14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;
  • 4:00 — 229/230 Ужгород — Харьков-Пас.
  • 11:30 — 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород;
  • 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород.

В "Укрзализныце" добавили, что время отправления может меняться.

В Сумской области снова можно оформлять биометрические документы

С 26 апреля часть подразделений Управления Государственной миграционной службы в Сумской области возобновит предоставление услуг по оформлению биометрических документов.

По информации Управления, заявления на получение паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу будут приниматься в Сумском отделе № 2, Глуховском, Конотопском, Шосткинском, Роменском отделах, а также в Недригайловском, Краснопольском, Липоводолинском, Кролевце.

Сотрудники службы также просят с пониманием относиться к тому, что в стране продолжается военное время, и вопрос доставки изготовленных документов к местам их оформления остается проблемным. Административные услуги по изготовлению биометрических документов будут предоставляться исключительно гражданам Украины.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

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ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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