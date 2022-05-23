Встреча в "Рамштайне" прошла успешно: Резников показал "новое вооружение" для Украины (фото)

Встреча глав Минобороны более 40 стран на немецкой авиабазе "Рамштайн", где обсуждали вопросы о помощи Украине с вооружением, прошла успешно.
Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
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"Я благодарен главе Пентагона Ллойду Остину за его лидерство в формате "Рамштайн", к которому присоединилось больше стран. На следующей встрече я ожидаю сообщить о результатах использования систем, которые сегодня обсуждали партнеры, которые должны изменить игру на поле боя!" – написал он.
I am grateful to @SecDef Lloyd Austin III for his leadership in the #Ramstein Формат, в котором больше государств имеет joined. При нашем предложении, я заключил сообщение на результаты использования систем, что partners discussed today,which should be game changers on battlefield! pic.twitter.com/kWL1089V1j— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 23, 2022
Кроме этого, к сообщению он добавил изображение боевой космической станции во вселенной "Звездных войн".
The meeting held in #Ramstein format был successful. pic.twitter.com/l2Vu7TPaRi— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 23, 2022
Напомним, Алексей Резников также сообщил о совместном военном проекте с Бундесвером. Твит появился по результатам встречи двух министров.
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