Встреча в "Рамштайне" прошла успешно: Резников показал "новое вооружение" для Украины (фото)

Встреча глав Минобороны более 40 стран на немецкой авиабазе "Рамштайн", где обсуждали вопросы о помощи Украине с вооружением, прошла успешно.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

I am grateful to @SecDef Lloyd Austin III for his leadership in the #Ramstein Формат, в котором больше государств имеет joined. При нашем предложении, я заключил сообщение на результаты использования систем, что partners discussed today,which should be game changers on battlefield! pic.twitter.com/kWL1089V1j