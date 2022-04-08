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Встреча Зеленского с главой Еврокомиссии, эвакуация населения и другие важные события 8 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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8 апреля, 06:00
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Сегодня в Киев приедет Урсула фон дер Ляен, а также продолжится эвакуация мирного населения из горячих точек
Важные события 8 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 8 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Также глава государства анонсировал выступление в парламенте Финляндии. Кроме того, сегодня в Украине продолжится эвакуация населения из горячих точек.

Зеленский проведет встречу с главой Еврокомиссии 8 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен 8 апреля.

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"Будет встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен завтра (8 апреля — ред.). Время сказать не могу из соображений безопасности, но где-то в течение дня", — сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Ранее о визите в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен сообщил главный представитель международной организации Эрик Мамер. Вместе с Урсулой фон дер Ляен Киев также посетит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В Украине идет эвакуация мирного населения

8 апреля в Украине запланированная эвакуация мирного населения из горячих точек.

Планируется эвакуация:

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  • Мелитополь – Запорожье

Место сбора людей – ул. Ивана Алексеева, 12 (пожарная часть 10). Должна доехать колонна из 9 автобусов. Также они доставят гуманитарную помощь.

  • Из Токмака. Туда уже доехали 2 автобуса

Место собрания – ул. Шевченко, 5

  • Утром из Запорожья уедут автобусы для эвакуации людей из города Бердянск

Кроме того, "Укрзализныця" назначает на 8 апреля дополнительный поезд Интерсити+ Харьков – Киев – Львов. Отправление в 10:30. Купить билеты на указанный поезд можно будет уже в ближайшее время в железнодорожных кассах, на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-боте "Укрзализныци" в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages.

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Зеленский анонсировал выступление в парламенте Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в пятницу, 8 апреля, выступление в парламенте Финляндии. Об этом он сказал во время видеообращения.

"Планирую новое обращение к парламенту и народу Финляндии", — сказал Зеленский.

В Ирпене продолжается комендантский час

Сегодня в Ирпене будет продолжаться комендантский час, который началась с 7 апреля. Он нужен для того, чтобы очистить город от взрывоопасных предметов, брошенных машин и т.п.

Комендантский час начался в 21:00 7 апреля и продлится до 9:00 11 апреля. Въезд в город будет закрыт.

Мэр города Александр Маркушин отметил, что проезд в Бучу будет осуществляться через Дмитровское общество. В дни комендантского часа на улицах Ирпеня будут работать только коммунальные службы и волонтеры по согласованному списку. Такой шаг должен помочь беспрепятственной работе правоохранительных органов.

В Черновцах завершается отопительный сезон

8 апреля в Черновцах завершат отопительный сезон для жилых домов. Соответствующее решение принял Черновицкий городской совет.

В зданиях городской детской больницы, областного дома ребенка и роддома отопительный сезон завершат позже — 12 апреля.

Ранее в Теплокоммунэнерго сообщали, что централизованное отопление выключают тогда, когда суточная температура в течение трех суток составляет не менее 8 градусов тепла.

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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
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