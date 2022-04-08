Встреча Зеленского с главой Еврокомиссии, эвакуация населения и другие важные события 8 апреля

В пятницу, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Также глава государства анонсировал выступление в парламенте Финляндии. Кроме того, сегодня в Украине продолжится эвакуация населения из горячих точек.
Зеленский проведет встречу с главой Еврокомиссии 8 апреля
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен 8 апреля.
"Будет встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен завтра (8 апреля — ред.). Время сказать не могу из соображений безопасности, но где-то в течение дня", — сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Ранее о визите в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен сообщил главный представитель международной организации Эрик Мамер. Вместе с Урсулой фон дер Ляен Киев также посетит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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В Украине идет эвакуация мирного населения
8 апреля в Украине запланированная эвакуация мирного населения из горячих точек.
Планируется эвакуация:
- Мелитополь – Запорожье
Место сбора людей – ул. Ивана Алексеева, 12 (пожарная часть 10). Должна доехать колонна из 9 автобусов. Также они доставят гуманитарную помощь.
- Из Токмака. Туда уже доехали 2 автобуса
Место собрания – ул. Шевченко, 5
- Утром из Запорожья уедут автобусы для эвакуации людей из города Бердянск
Кроме того, "Укрзализныця" назначает на 8 апреля дополнительный поезд Интерсити+ Харьков – Киев – Львов. Отправление в 10:30. Купить билеты на указанный поезд можно будет уже в ближайшее время в железнодорожных кассах, на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-боте "Укрзализныци" в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages.
Зеленский анонсировал выступление в парламенте Финляндии
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в пятницу, 8 апреля, выступление в парламенте Финляндии. Об этом он сказал во время видеообращения.
"Планирую новое обращение к парламенту и народу Финляндии", — сказал Зеленский.
В Ирпене продолжается комендантский час
Сегодня в Ирпене будет продолжаться комендантский час, который началась с 7 апреля. Он нужен для того, чтобы очистить город от взрывоопасных предметов, брошенных машин и т.п.
Комендантский час начался в 21:00 7 апреля и продлится до 9:00 11 апреля. Въезд в город будет закрыт.
Мэр города Александр Маркушин отметил, что проезд в Бучу будет осуществляться через Дмитровское общество. В дни комендантского часа на улицах Ирпеня будут работать только коммунальные службы и волонтеры по согласованному списку. Такой шаг должен помочь беспрепятственной работе правоохранительных органов.
В Черновцах завершается отопительный сезон
8 апреля в Черновцах завершат отопительный сезон для жилых домов. Соответствующее решение принял Черновицкий городской совет.
В зданиях городской детской больницы, областного дома ребенка и роддома отопительный сезон завершат позже — 12 апреля.
Ранее в Теплокоммунэнерго сообщали, что централизованное отопление выключают тогда, когда суточная температура в течение трех суток составляет не менее 8 градусов тепла.