Встречи лидеров G7 с Зеленским, эвакуационный поезд и другие важные события 8 мая

Онлайн-встреча лидеров даст странам возможность доработать любые меры, а "Укрзализныця" продолжает эвакуировать население из зон боевых действий

Лидеры G7 обсудят возможность дополнительных санкций, а украинцев эвакуируют в безопасные места. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 8 мая, в ходе встречи лидеров Большой семерки (G7) ожидается виртуальное включение президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, "Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда.

В чем символизм встречи лидеров G7 с Зеленским 8 мая

В ходе встречи лидеров Большой семерки (G7) 8 мая ожидается виртуальное включение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом во время брифинга заявила спикер администрации президента США Джен Псаки.

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По ее словам, встреча состоится утром 8 мая и будет проходить в онлайн-формате под председательством канцлера ФРГ Олафа Шольца.

8 мая: в мире отмечают День памяти и примирения

В этот день, 8 мая, в Украине, так же как в мире, отмечается День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Так же празднуют Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

День памяти и примирения – памятный день в Украине, который отмечается 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии (это событие принято рассматривать как символ победы над нацизмом). В соответствии с Указом Президента Украины, подписанного 2015 года, целью празднования является "достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма".

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В Одесской области с 8 мая объявлен комендантский час

Власти Одессы и Одесской области объявили комендантский час, который будет действовать в регионе с 22.00 8 мая до 5.00 10 мая, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.В это время запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.

Россия анонсирует 8 мая ракетные удары по западным областям, которые вроде бы "готовит Украина

Российские оккупанты "анонсировали" 8 мая обстрелы "Точкой-У" скопления людей во Львовской и Волынской областях.

"8 мая в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения в западных районах страны "киевский режим" планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения ВС России в неизбирательных ракетных ударах. С этой целью подразделения ВСУ нанесут удары ОТР "Точка-У" по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске", – говорится в сообщении.

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В Украине до 11 мая будет ходить один эвакуационный поезд: откуда можно уехать

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. С 6 по 11 мая будет курсировать один маршрут. Украинцы могут уехать в безопасное место с комфортом.

Так, до 11 мая "Укрзализныця" назначила один эвакуационный поезд:

16:30 — 234/233 Покровск — Днепр — Львов