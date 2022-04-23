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ВСУ ликвидировали 21600 оккупантов и уничтожили более 800 танков – Генштаб

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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23 апреля, 10:52
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Украинские вооруженные силы продолжают уничтожать технику российской армии
ВС РФ потеряли более 800 танков с начала вторжения / Коллаж "Сегодня"
ВС РФ потеряли более 800 танков с начала вторжения / Коллаж "Сегодня"

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли более 21 600 человек личного состава, а также украинские военные уничтожили более 2 тысяч бронированных машин и 177 самолетов российской армии.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Боевые потери противника с 24.02:

  • личный состав – около 21 600 человек,
  • танки ‒ 854 единиц,
  • боевые бронированные машины ‒ 2 205 единиц,
  • артиллерийские системы – 403 единицы,
  • РСЗО – 143 единицы,
  • средства ПВО – 69 единиц,
  • самолеты – 177 единиц,
  • вертолеты – 154 единицы,
  • автомобильная техника – 1 543 единицы,
  • корабли / катера – 8 единиц,
  • цистерны с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 182,
  • Специальная техника – 27,
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные еще уточняются.

Оккупанты, устроившие зверства в Буче, несут потери

Подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм. Российские военные уже понесли потери.

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Данные на 10:00 23 апреля
1
Личный состав 21 600
Личный состав
2
Самолеты 177
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 854
Танки
5
ББМ 2205
ББМ
6
Артиллерия 403
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 143
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1543
Транспорт
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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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