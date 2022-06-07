ВСУ на Востоке заставили РФ поджать хвост на важных направлениях

Украинские защитники отбили оккупантов на прежние позиции

ВСУ отбивают атаки россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска пытались штурмовать на нескольких направлениях и обстреливали населенные пункты из артиллерии. Украинские военные успешно отбили ряд атак и не дали противнику продвинуться дальше. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

На Бахмутском направлении украинские военные успешно сдерживают штурмовые действия в районе Камышевахи. Враг предпринял попытки штурма в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС, но безуспешно.

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Возле Нагорного наши защитники нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов. После неудачной попытки штурма враг отошел на занятые ранее позиции.

На Сиверском направлении враг обстрелял населенные пункты Сеньковка Черниговской области, Сопич, Константиновку, Старые Вырки и Большую Писаревку Сумской области.

На Харьковском направлении противник ведет бои для удерживания занятых рубежей, продолжает обстрелы наших войск, минирует местность.

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На Славянском направлении враг готовится к наступлению на город Славянск. Также были обстреляны районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Долина, Курулька, Грушеваха, Красная Поляна и Шнурки.

На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения наших войск и гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино.

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