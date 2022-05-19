ВСУ не прекратят огонь и вернут все оккупированные территории: главные заявления властей за 19 мая

Все регионы, города и громады, которые находятся под временной оккупацией, будут возвращены в Украину

ВСУ не прекратит огонь пока Россия полностью не выведет войска из Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 85-й день полномасштабной войны с Россией. ВСУ не прекратят огонь пока РФ полностью не выведет войска из Украины и вернет все оккупированные территории.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 19 мая.

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Президент Украины подвел итоги 84-х суток войны против России

В ночь на 18 мая президент Владимир Зеленский обратился к гражданам и сообщил, что по словам одного из представителей российского государства, оккупанты для экономии ракет начали использовать в Украине комплексы лазерного оружия.

"То есть, более двух тысяч ракет, которые российская армия выпустила по Украине, были основной частью их запаса ракет. Дальше – только остатки", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Россия бросает в бой неопытных срочников, как пушечное мясо, мародеров, которые впервые видят нормальную бытовую технику в чужой стране.

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"Воююет старой советской "броней" без современной защиты. Запрещенными фосфорными бомбами, которыми они сжигают школы и обычные жилые дома. И ракетами, большинство из которых потрачена русской армией на уничтожение абсолютно гражданской инфраструктуры без всякого стратегического военного результата. В эти сутки они били так ракетами по Николаеву, а также по Днепру. В пропаганде нацистской Германии был такой термин "вундерваффе". Чудо-оружие. И вот видим, что на третьем месяце полномасштабной войны Россия пробует найти свое "вундерваффе". Якобы лазерное. Это все точно свидетельствует о полном провале вторжения", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также рассказал, что подписал указы о продлении военного положения и срока всеобщей мобилизации и пообещал вернуть оккупированные Россией украинские города

"Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все-все наши города и громады, которые находятся под оккупацией, – под временной оккупацией, – должны знать, что Украина вернется", – заявил он, добавив, что Украина вернет и Крым, и Донбасс.

Зеленский поблагодарил легендарного футболиста Андрея Шевченко за то, что он стал первым амбассадором нового национального бренда Украины – United24.

"Это очень нужна государству именно сейчас платформа, которая позволяет, в частности, собирать средства на поддержку Украины. Любой человек в мире – в один клик – может внести свой вклад в нашу победу. Причем по тому направлению, которое считает самым важным. Например, оборона и разминирование, медицинская помощь или восстановление страны. И уже в начале июня сможем увидеть первое специальное мероприятие в Лондоне с участием Андрея Шевченко в поддержку United24", – рассказал президент.

Новым послом США в Украине станет Бриджит Бринк

Новым послом США в Украине станет Бриджит Бринк, работавшая ранее в Словакии, Узбекистане и Грузии. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

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"Сенат США уже проголосовал за ее назначение. Американское посольство недавно вернулось в Киев. Это очень важное решение для Украины", – написал Ермак.

ВСУ не прекратят огонь пока Россия полностью не выведет войска из Украины

ВСУ не прекратят огонь пока Россия полностью не выведет войска из Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск РФ. Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет. Пока Россия не готова полностью освободить наши земли, наша переговорная платформа – оружие, санкции и деньги", – написал Подоляк.

Неопределенность в отношении европейской перспективы Украины должна прекратиться

Неопределенность в отношении европейской перспективы Украины, практикуемая некоторыми столицами ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

По его словам, это только воодушевило Путина.

"Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев", – подчеркнул глава украинского МИД.

Российские оккупанты безуспешно попытались вести наступление На Донбассе

Российские оккупанты пытаются вести наступление на Донбассе, однако в большинстве случаев удачи не имели и были вынуждены отступать. Кроме того, на Харьковском направлении россияне контратакуют и стремятся вернуть утраченные позиции. ВСУ успешно отражают эти атаки. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19 мая.

"Из артиллерии и минометов враг совершил обстрелы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях, нанес ракетный удар по населенному пункту Десна. Продолжает попытки ведения воздушной разведки с помощью БПЛА на указанном направлении", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Лиманском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях. Применил оперативно-тактическую и армейскую авиацию с целью разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка, Новомихайловка и Орехово.

По данным Генштаба, в районе населенного пункта Александровка, чтобы восполнить потери 107 стрелкового батальона, которые составили более 50%, прибыло пополнение из 260 военнослужащих, ранее задействованных на Харьковском направлении.

Потери российских оккупантов составляют 28 500 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 28 500 солдат и 1254 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 28500 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1254 (+3) ед.,

боевых бронированных машин – 3063 (+20) ед.,

артиллерийских систем – 595 (+9) ед.,

РСЗО – 199 (+0) ед.,

средств ПВО – 93 (+2) ед.,

самолетов – 203 (+1) ед.,

вертолетов – 167 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14),

крылатых ракет – 103 (+1) ед.,

кораблей /катеров – 13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 2157 (+20) ед.,

специальной техники – 43 (+0) ед.

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

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