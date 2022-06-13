ВСУ освободили еще несколько сел на Донбассе и подвинули участок фронта

Артиллерия врага на фронте не умолкает ни на минуту

Украинские защитники идут вперед на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе Вооруженные силы Украины освободили три села и подвинули участок фронта на 15 километров. На отдельных направлениях наши защитники не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед. Артиллерия оккупантов на фронте не умолкает ни на минуту.

Об этом сообщили в группировке Объединенных сил.

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"Артиллерия врага на фронте не умолкает ни на минуту. Но численное превосходство противника не означает, что рашисты остаются безнаказанными. Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери. Так, недавно наши воины освободили три села на Донетчине и подвинули участок фронта на 15 км", – говорят в ведомстве.

ВСУ выбили оккупантов еще из одного села на Харьковщине

Еще один населенный пункт вернулся под контроль Киева – ВСУ освободили село Дементиевку, которое находится в Дергачевском районе Харьковской области. Об этом сообщается в свежей сводке Генштаба.

"На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивал на удержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Терновая, боевые действия продолжаются", – сказано в сводке Генштаба.

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Ранее мы рассказывали, что 8 мая жители села Циркуны Харьковской области со слезами на глазах встречали украинских освободителей. Циркуны с первых дней полномасштабного вторжения России были в оккупации.