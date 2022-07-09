ВСУ отбили попытку наступления россиян на Славянск — Арестович

ВСУ удалось отразить вражескую атаку, а армия РФ потеряла погибшими более 200 человек

Алексей Арестович рассказал, что захватчики понесли потери и отошли. Коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины отбили попытку наступления россиян на Славянск, оккупанты потеряли танковую роту и более 200 военных

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

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Советник главы Офиса президента подчеркнул, что украинские военнослужащие уничтожили 12 танков.

"Навешали в Богородичном вчера наши ребята очень сильно при попытке наступать. Это направление с Изюма на Славянск. Танков завалили штук 12, танковую роту. Всего за вчера докладывают 35 танков, не знаю, верить или нет, это чуть больше танкового батальона", — отметил он.

По его словам, украинские силы отбили атаку, противник потерял более 200 человек.

"Попытка штурмовать провалилась в ноль. Они пытались двинуться и посмотреть на потенциал этого движения", — добавил Арестович.

Мэр Славянска призвал жителей уезжать

Мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях призвал жителей города эвакуироваться. Как подчеркнул городской голова, у оккупантов после Лисичанска "следующей целью будет Славянск, Краматорск, Бахмут".

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По его словам, за последние 10 дней Славянск стал прифронтовым городом – сейчас его обстреливают каждый день. В частности, 3 июля произошел самый сильный из вражеских обстрелов. В результате 19 человек были ранены, а 6 погибли, среди них – один ребенок.

Ранее мы рассказывали, что город Славянск на Донбассе после захвата Северодонецка стал одной из главных целей для российских оккупантов. Войска РФ предпринимают попытки наступления на Славянском направлении и бьют из артиллерии по жилым кварталам города.