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ВСУ отбили штурм РФ в районе Краснополья – Генштаб

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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5 июля, 19:49
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Врагу все труднее пополнять подразделения, которые несут потери
Украинские защитники отбивают атаки захватчиков. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские защитники отбивают атаки захватчиков. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 5 июля российский агрессор продолжает наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины. Вражеские штурмовые действия в районе Краснополья наши воины успешно отбили. Противнику все труднее пополнять подразделения, которые несут потери.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено, в то же время продолжает сохраняться угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики Беларусь. По имеющейся информации, в вооруженных силах этой страны проводится проверка системы управления и оповещения.
  • На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Мхи и нанес авиаудар вблизи Эсмани.
  • На Харьковском направлении враг обороняется на ранее захваченных рубежах. Применял танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Уды, Диментиевка, Новое, Русские Тишки, Циркуны, Кутузовка, Базаловка, Пришиб, Шевеловка и Протопоповка. Вел штурмовые действия вблизи Сосновки, успеха не имел, отошел. Нанес авиационный удар в районе Харькова.
  • На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелы из артиллерии зафиксированы вблизи Дибровного, Долины и Адамовки. Вражеские штурмовые действия в районе Краснополья наши воины успешно отбили.
  • На Донецком направлении основные усилия враг сосредоточивал на взятии под контроль дороги Бахмут – Лисичанск и попытках овладеть населенным пунктом Белогоровка.
  • На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Кривой Луки и Серебрянки. Нанес ракетно-авиационный удар вблизи Северска. Продолжаются бои в районе Белогоровки.
  • На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кодема, Покровское, Зайцево, Железное и Новоселовка.
  • При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Спорное и Вершина, бои продолжаются.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются артиллерийские обстрелы по столкновению. Враг наносил авиационные удары по позициям Сил обороны в районе Авдеевки.
  • На Южнобужском направлении противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Потемкино, Ивановка, Березнеговатое, Партизанское, Красная Долина, Киселевка и Мирное. Сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.
  • Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям. Противнику все труднее пополнять подразделения, которые несут потери вследствие ведения войны на территории Украины.

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ВСУ борются с оккупантами. Фото: Генштаб

Ранее ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на южном направлении уничтожили 30 оккупантов, танк Т-62, реактивную систему залпового огня "Ураган", гаубицу "Мста-Б", восемь автомобилей и два склада с боеприпасами.

Также на Харьковском направлении украинские защитники провели успешную операцию, уничтожив большое количество живой силы противника и его бронированной техники.

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