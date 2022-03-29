ВСУ отбросили оккупантов на 60 км от Кривого Рога – Вилкул

Украинские защитники прогнали военных РФ от города аж в Херсонскую область – там военные освободили уже несколько населенных пунктов

Вилкул рассказал, что ВСУ защитили Кривой Рог от оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники 28 марта оттеснили российских оккупантов минимум на 40 км от Кривого Рога Днепропетровской области. Также ВСУ освободили несколько сел в Херсонской области.

Об этом сообщает начальник Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Сегодня освобождены еще несколько населенных пунктов Херсонской области. Оккупанты уже не находятся на расстоянии ближе 40 км от города, а на некоторых направлениях – и 60 км. То есть, линия соприкосновения находится уже не на границе с Днепропетровской областью, это уже Херсонская область", – сказал Вилкул.

Кроме того, ВСУ в Днепропетровской области захватили технику противника. Мэр призвал украинцев не падать духом, поскольку хороших новостей на самом деле намного больше, просто не о всех он может рассказать.

Сейчас в городе ситуация стабильная, все коммунальные службы работают. С 29 марта комендантский час в Днепропетровской области сокращается – начало не в 20:00 а в 21:00, действует до 06:00.

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Ситуация на фронте 29 марта