ВСУ "открыли" для врага новое смертоносное направление – Генштаб

За последние сутки было ликвидировано 200 российских военных и десятки единиц техники

В Генштабе ВСУ озвучили свежие потери оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Потери российских оккупантов с начала вторжения в Украину превышают 33 тысячи личного состава, почти 1,5 тысячи танков и сотни самолетов и вертолетов. За последние сутки оккупанты понесли большие потери на Криворожском направлении, где ранее не наблюдалась высокая активность боевых действий.

Такую информацию обнародовал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 33350 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1465 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 3573 (+10) ед,

артиллерийских систем – 739 (+5) ед,

РСЗО – 233 (+0) ед,

средства ПВО – 98 (+1) ед,

самолетов – 216 (+1) ед,

вертолетов – 180 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),

крылатые ракеты – 129 (+0),

корабли/катера – 14 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2513 (+17) ед,

специальная техника – 55 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении.

/ Фото: Генеральный штаб ВСУ