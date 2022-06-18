ВСУ "открыли" для врага новое смертоносное направление – Генштаб

Потери российских оккупантов с начала вторжения в Украину превышают 33 тысячи личного состава, почти 1,5 тысячи танков и сотни самолетов и вертолетов. За последние сутки оккупанты понесли большие потери на Криворожском направлении, где ранее не наблюдалась высокая активность боевых действий.
Такую информацию обнародовал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 33350 (+200) человек ликвидировано,
- танков – 1465 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 3573 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 739 (+5) ед,
- РСЗО – 233 (+0) ед,
- средства ПВО – 98 (+1) ед,
- самолетов – 216 (+1) ед,
- вертолетов – 180 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),
- крылатые ракеты – 129 (+0),
- корабли/катера – 14 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2513 (+17) ед,
- специальная техника – 55 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении.