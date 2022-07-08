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ВСУ отогнали оккупантов, которые хотели наступать на село в Николаевской области – Генштаб

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 июля, 19:10
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Также наши защитники дважды отбили штурмы захватчиков в Харьковской области
Украинские защитники уничтожают оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские защитники уничтожают оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 8 июля недалеко от Дементиевки Харьковской области наши защитники дважды отбили штурмовые действия врага и отбросили его назад. Но противник нанес авиаудар вблизи Петровки. Также продолжаются бои вблизи Веселой Долины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил республики Беларусь ведут разведку, усиливают меры по противодействию техническим средствам разведки, прежде всего БпЛА. Над южной частью территории этой страны до 7 октября текущего года будет закрыто воздушное пространство. Запрет на полеты воздушных судов действует с 24 февраля текущего года.
  • На Северском направлении без особых изменений.
  • На Харьковском направлении противник ведет оборонительные действия и пытается улучшить тактическое положение в отдельных районах. Обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии окрестности и город Харьков, а также районы населенных пунктов Уды, Дементиевка, Лебяже, Песчаное, Замуловка, Петровка, Питомник, Мосьпаново, Коробочкино, Слатино, Светличное, Шевеловка, Победа, Верхний Салтов, Новое и Байрак. Недалеко от Дементиевки наши защитники дважды отразили штурмовые действия врага и отбросили его обратно. Противник нанес авиаудар вблизи Петровки.
  • На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Мазановки, Краснополья, Гусаровки, Новопавловки, Красного, Вернополья и Крестища. Наступательные действия врага в районе населенного пункта Богородичное, в результате огневого поражения, отбиты. Оккупанты, с потерями, отошли.
  • На Краматорском направлении враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Карповка, Славянск и Кривая Лука. Авиаудар зафиксирован вблизи Татьяновки.
  • Силы обороны Украины нанесли мощное огневое поражение по позициям противника в Верхнекаменском районе, чем заставили подразделения врага отойти от населенного пункта.
  • На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции вблизи Спорного, Ивано-Дарьевки, Нью-Йорка и в районе Углегорской ТЭС. Совершил авиаудары недалеко от Берестового и Покровского.
  • При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты безуспешно пытались вести наступление в районах населенных пунктов Спорное и Ивано-Дарьевка. Понесли потери и отошли.
  • Продолжаются бои вблизи Веселой Долины.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес авиационные удары недалеко от Новоандреевки.
  • На Южнобужском направлении подразделения противника пытались вести наступательные действия в районе населенного пункта Великое Артаково. Украинские воины быстро подавили эту попытку и отогнали оккупантов. Сохраняется большая угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.
  • Корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи в акватории Черного и Азовского морей, продолжается блокировка гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Ранее мы сообщали, что на юге ВСУ с воздуха мощно ударили по оккупантам.

Также напомним, что ВСУ показали, как уничтожают российские "Ураганы".

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Поймал гранату - и вернул врагам… Юлиан Ступак – лейтенант, командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Во время одной из атак россиян поймал брошенную в его окоп гранату и с ее помощью уничтожил врагов… Погиб в Харьковской области, прикрывая побратимов. Ему был всего 21 год. Герой Украины. Посмертно.

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