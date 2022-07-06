ВСУ отразили штурм оккупантов на трех направлениях – Генштаб

Российские войска продолжают попытки наступления на Донбассе

Российские оккупанты получили отпор на нескольких участках фронта / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины 6 июля отразили вражеские штурмы на Харьковском, Славянском и Луганском направлениях.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24" со ссылкой на информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В частности, сообщается:

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ВСУ отбили штурмовые действия в направлении Казачья Лопань – Сосновка на Харьковщине.

штурмовые действия в направлении Казачья Лопань – Сосновка на Харьковщине. Враг пытается создать условия для проведения наступления на направлении Изюм – Славянск.

на направлении Изюм – Славянск. Оккупанты наступали на Довгенькое – Мазановку на Славянском направлении. Получили отпор наших войск и отступили с потерями.

наших войск и отступили с потерями. На Краматорском направлении враг пытается захватить населенные пункты Верхнекаменское и Григоровка.

населенные пункты Верхнекаменское и Григоровка. Противник не прекращает попыток установить полный контроль над дорогой "Бахмут – Лисичанск".

над дорогой "Бахмут – Лисичанск". Наступление врага на направлениях Мироновка – Луганское и Гольмовский – Новолуганское наши воины остановили и заставили оккупантов отойти .

. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины в море находится 4 носителя высокоточного оружия.

В Генштабе рассказали о потерях врага

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 36 500 (+150 за сутки) человек ликвидировано;

танков – 1600 (+6);

боевых бронированных машин – 3789 (+17);

артиллерийских систем – 812 (+6);

РСЗО – 247;

средств ПВО – 107 (+2);

самолетов – 217;

вертолетов – 187;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4);

крылатых ракет – 153 (+9);

кораблей/катеров – 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 2648 (+14);

специальной техники – 65.

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

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Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 июля.

Также Алексей Бурлаков сообщил о потерях врага по состоянию на 6 июля.