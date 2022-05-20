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ВСУ показали, как "Стугной" и "Джавелинами" крошат танки оккупантов (видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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20 мая, 11:40
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Военные обнародовали видео, как работает украинская и американская военная техника в условиях войны
Военные показали, "Джавелины" в действии
Военные показали, "Джавелины" в действии / Фото: Коллаж: Сегодня

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ показали, как уничтожают танки российских оккупантов. Видео работы наших военных опубликовал в своем Telegram-канале глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

На видео современный украинский противотанково-ракетный комплекс "Стугна" и американский "Джавелин" в буквальном смысле крошат российскую военную технику.

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"Ребята, вы – сила! Спасибо всем нашим воинам за надежную защиту Украины!", – прокомментировал видео Козицкий.

Потери оккупантов

Российских оккупантов продолжают массово уничтожать на украинской земле. Только за прошлые сутки потери армии РФ составили еще 200 единиц личного состава. Кроме того, оккупанты потеряли один самолет, три танка, 20 боевых бронированных машин и одну крылатую ракету.

С начала масштабного вторжения армия РФ потеряла 28 700 солдат. Кроме того, Вооруженные силы Украины уничтожили 1263 танка.

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Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

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