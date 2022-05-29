ВСУ провели успешную контратаку под Кривым Рогом: озвучены потери оккупантов

Ситуация на криворожском направлении остается напряженной, но контролируемой

Украинская армия провела контратаку под Кривым Рогом, оккупанты потеряли почти 20 единиц техники / Фото: Коллаж: Сегодня

Бойцы ВСУ смогли провести успешную контратаку к югу от Кривого Рога, в результате которой оккупанты потеряли почти 20 единиц техники и десятки человек убитыми.

Об этом на брифинге 29 мая сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, подводя итоги недели.

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"Была проведена успешная контратака на юге от Кривого Рога. Уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники, в том числе современные танки Т-72, реактивная система залпового огня "Град", артиллерия, вертолеты и один самолет Су-35. Благодарим за мужество и отвагу наших солдат!" – рассказал он.

Вилкул отметил, что неделя была очень напряженной "как в целом по нашему направлению, так и для Кривого Рога".

"Дважды в течение недели Кривой Рог подвергался ракетным ударам. В среду на территорию одного из промышленных предприятий были прилеты трех крылатых ракет. Были разрушения, но обошлось без жертв. Вчера после 20.00 враг ударил несколькими ракетами по территории одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен... Слава Богу, также обошлось без жертв", – сообщил начальник военной администрации Кривого Рога.

По его словам, враг продолжает вести обстрелы по всей линии соприкосновения. При этом оккупанты применяют все виды ракетных систем залпового огня, ствольную артиллерию, танки, минометы и боевую авиацию. Продолжают применять и запрещенные Женевской конвенцией кассетные и фосфорные боеприпасы.

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Вилкул добавил, что под удары попадает ряд мирных населенных пунктов, среди местных жителей есть раненые.

"В тоже время ситуация на нашем криворожском направлении фронта остается хоть и напряженной, но стабильной и контролируемой. Наши Вооруженные Силы проявляют настоящее мужество и героизм и успешно выполняют поставленные боевые распоряжения", – сказал он.

Озвучены общие потери армии РФ

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.05 составили:

личного состава – около 30 150 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1338 (+8) единиц;

боевых бронированных машин – 3270 (+12) единиц;

артиллерийских систем – 631 (+3) единица;

РСЗО – 203 (+0) единицы;

средств ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 207 (+0) единиц;

вертолетов – 174 (+0) единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1);

крылатых ракет – 116 (+0);

корабли/катера – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2240 (+14) единиц;

специальная техника – 48 (+0).

Телеведущий Алексей Бурлаков для "Украина 4.5.0." рассказал, чего стоил еще один день войны врагу по состоянию на 29 мая. Потери врага перевалили за 30 тысяч!