ВСУ разбили вражескую ДРГ и штурм на важном направлении – Генштаб

Наши военные продолжают бить по местам сосредоточения оккупационных войск и выявлять ДРГ, которые направила Россия на наши территории

ВСУ успешно ликвидировали оккупантов в Херсонской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В районе Добрянки наши военные мастерски уничтожили ДРГ врага и отбили штурм оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб вооруженных силу Украины на своей странице в Facebook.

"В районе Добрянки (Херсонская область) наши воины почти полностью уничтожали диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отбили последовавший за этим вражеский штурм врага ", — говорится в сообщении.

По информации Генштаба, на Южнобужском направлении российские военные сосредоточили усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Враг вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибугское, Мирное, Котлярово и Благодатное.

Ситуация с ДРГ

В Киевской области проводили фильтрацию населения с целью выявления ДРГ.

Замминистра внутренних дел Евгений Енин рассказывал, как украинская полиция ищет диверсантов и каким образом их можно вычислить.

Также сообщалось, что в Украине появляется все больше украиноязычных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В основном это выходцы с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Такие люди нужны россиянам для того, чтобы их труднее было вычислить украинским спецслужбам.