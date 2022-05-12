ВСУ уничтожили 23 оккупанта и подбили два танка в Николаевской и Херсонской областях

В Николаевской и Херсонской областях российские оккупанты продолжают ведение боевых действий, но украинские подразделения не позволяют им ни атаковать, ни продвинуться.
Об этом сообщило оперативное командование "Юг".
Какая ситуация
"Эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены 23 рашиста, поражены два танка и два БМП, а также уничтожен вражеский состав боеприпасов в Херсонской области. По Одесской области враг снова совершил ракетную атаку, однако оперативное и прицельное реагирование подразделений противовоздушной обороны нейтрализовало ракету", – говорится в сообщении.
Как отмечается, корабельная группировка оккупантов имеет переменный состав, а на постоянной готовности к нанесению ракетного удара находятся не менее полусотни ракет морского базирования.
Напомним, украинские военные продолжают удерживать российского агрессора и на востоке Украины. За день, 11 мая, оккупанты совершили пять атак.
«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »