ВСУ уничтожили более 50 единиц техники оккупантов в Черниговской области

Российские захватчики понесли потери в войне, которую сами развязали

ВСУ постепенно уничтожают врага/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Черниговской области за последние дни российские оккупанты понесли значительные потери. Техника захватчиков была уничтожена Вооруженными Силами Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"В Черниговской области в течение последних дней враг понес значительные потери — более 50 единиц бронированной и автомобильной техники. Наши воины громили российских оккупантов в разных районах этой области. Освобожден ряд населенных пунктов, в частности, село Шестовица недалеко от Чернигова", — говорится в сообщении.

Оккупанты пытаются установить контроль над Мариуполем

Российские оккупанты пытаются установить полный контроль над Мариуполем в Донецкой области. С 31 марта людей из города не выпускают.

По словам очевидцев, российские военные установили срок 5-7 дней, когда город будет оставаться закрытым.

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"Лишение мирного населения возможности спасти свою жизнь не что иное, как геноцид в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказание за него", – уточнила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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