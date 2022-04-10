ВСУ уничтожили большую колонну техники и живой силы, которая направлялась к Изюму – Синегубов

Украинские военные снова нанесли удар российским оккупантам

ВСУ завершили зачистку территории. / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь на 10 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы, которая направлялась в сторону Изюма.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Какая ситуация

По словам Синегубова, в Ольховке ВСУ завершили зачистку территории. Так, бойцы 92-й отдельной механизированной бригады обнаружили яму с трупами российских солдат.

"Мы продолжаем эвакуацию из Лозовой, уже выехали около 20 тысяч человек. Спасибо местным властям и лично городскому голове", – отметил он.

Кроме этого, Синегубов сообщил, что усиливается доставка гуманитарной помощи в территориальные громады:

"В Харькове по-прежнему работают также пункты выдачи. Областной логистический штаб продолжает получать самое необходимое: продукты питания, средства гигиены и др. Всех волонтеров, которые могут помогать, прошу обращаться в органы местного самоуправления и РГА".

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Напомним, начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские военные проводят перегруппировку своих подразделений, чтобы возобновить попытки наступления на Харьков

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