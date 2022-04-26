ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Харьковской области

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины уничтожили в Харьковской области российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.
Уничтожение вертолета
В Генштабе заявили, что по военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной:
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"Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около 16 миллионов долларов США".
Напомним, российские оккупанты с начала своего полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже около 22 100 военных и 918 танков.
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