ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Харьковской области

Его стоимость составляет около 16 миллионов долларов

Десантно-штурмовые войска Украины уничтожили еще один российский вертолет. / Фото: Коллаж: Сегодня

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины уничтожили в Харьковской области российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

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Уничтожение вертолета

В Генштабе заявили, что по военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной:

"Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около 16 миллионов долларов США".

Напомним, российские оккупанты с начала своего полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже около 22 100 военных и 918 танков.

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