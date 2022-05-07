ВСУ за сутки ликвидировали 107 оккупантов, 19 танков и ударный вертолет

Защитники Украины продолжают наносить урон оккупационной армии Российской Федерации, которую их президент Владимир Путин собирается и дальше бездумно использовать в качестве так называемого "пушечного мяса". 7 мая на восточном направлении оккупанты потеряли более сотни своих солдат и 19 танков.
Об этом сообщает командование группировки Объединенных сил.
Военная статистика
Сообщается, что 7 мая военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага.
Далее по теме
"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воинов нанесли урон русским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля, одну единицу специальной инженерной техники и 6 автомобилей врага. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10"", – говорится в официальной сводке.
Оперативное командование "Восток" сообщило, что украинские воины в течении 7 мая ликвидировали 107 российских оккупантов, 8 их танков, 1 БТР, 11 БМП и два беспилотника.
Обстановка
- На 73-й день героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению враг продолжал вести полномасштабные вооруженные действия на востоке нашей страны. Генштаб армии сообщил, что ВСУ удалось отбить у оккупантов еще одно село под Харьковом.
- Согласно последним данным Генштаба ВСУ, российский агрессор потерял в Украине уже более 25 тысяч своих солдат, а также 1110 танков и почти две тысячи единиц автомобильной техники.
- Как минимум один Т90-М, самый современный танк России, был уничтожен в бою в Украине, сообщает разведка Великобритании.
«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »