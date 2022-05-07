ВСУ за сутки ликвидировали 107 оккупантов, 19 танков и ударный вертолет

Потери армии России ежедневно увеличиваются

Практически ежедневно ВС России теряют по вертолету / Коллаж "Сегодня"

Защитники Украины продолжают наносить урон оккупационной армии Российской Федерации, которую их президент Владимир Путин собирается и дальше бездумно использовать в качестве так называемого "пушечного мяса". 7 мая на восточном направлении оккупанты потеряли более сотни своих солдат и 19 танков.

Об этом сообщает командование группировки Объединенных сил.

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Военная статистика

Сообщается, что 7 мая военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага.

"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воинов нанесли урон русским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля, одну единицу специальной инженерной техники и 6 автомобилей врага. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10"", – говорится в официальной сводке.

Оперативное командование "Восток" сообщило, что украинские воины в течении 7 мая ликвидировали 107 российских оккупантов, 8 их танков, 1 БТР, 11 БМП и два беспилотника.

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