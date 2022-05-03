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Выступление Джонсона перед Верховной Радой, продажа военных облигаций и другие важные события 3 мая

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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3 мая, 06:00
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Премьер-министр Великобритании выступит перед Верховной Радой Украины, а Минфин предложит инвесторам военные облигации в гривнах и долларах
Важные события 3 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 3 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 3 мая, выступит перед Верховной Радой Украины. Политик готовится выразить слова поддержки на фоне наступления российских оккупантов на юге и востоке Украины. Кроме того, сегодня Министерство финансов предложит инвесторам военные облигации в гривнах и долларах.

Джонсон выступит перед Верховной Радой

Во вторник, 3 мая, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит перед Верховной Радой Украины, чтобы выразить слова поддержки на фоне наступления российских оккупантов на юге и востоке Украины. Он станет первым мировым лидером, выступившим перед парламентом нашей страны с начала полномасштабной войны. Выступление состоится в онлайн-формате.

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Премьер-министр Великобритании будет приветствовать сопротивление Украины тирании как образец для всего мира. Он напомнит о решимости Великобритании во время Второй мировой войны и скажет: "Мы помним наше время величайшей опасности как наш звездный час". Также будет говорить, что храбрость, которую проявили украинские защитники в борьбе против российских захватчиков, означает, что эта война также прославится как "звездный час" Украины.

Он скажет украинскому парламенту: "Когда моя страна столкнулась с угрозой вторжения во время Второй мировой войны, наш парламент – как и ваш – продолжал собираться на протяжении всего конфликта, а британский народ проявлял такое единство и решимость, что мы помним наш период величайшей опасности, как наш звездный час".

"Это звездный час Украины, эпическая глава в вашей национальной истории, которую будут помнить и рассказывать будущие поколения. Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир тому, что грубая сила агрессора ничего не значит против моральной силы народа, решившего быть свободным", – скажет Джонсон во время выступления.

Минфин предложит инвесторам военные облигации в гривнах и долларах

Министерство финансов Украины 3 мая проведет очередные аукционы по продаже военных ОВГЗ (гособлигации).

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Инвесторам будут предлагать выпуски ценных бумаг в гривнах — сроком обращения 84 дня, 182 дня и 413 дней. Облигации в долларах имеют сроки обращения 386 дней.

В Украине продолжится эвакуация населения

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Сегодня, 3 мая, отправится только один:

  • 16:30 — 234/233 Покровск — Львов.

В "Укрзализныця" добавили, что время отправления может изменяться.

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Кроме того, сегодня запланирована эвакуация мариупольцев. Эвакуационная колонна будет забирать людей из Луначарского кольца близ Бердянска в 07:00.

"При поддержке ООН и Красного Креста на завтра (3 мая, — ред) согласована эвакуация мирного населения. Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало в 7:00", – говорится в сообщении горсовета Мариуполя.

В Буче будут делать бесплатный ДНК-тест для родственников погибших от оккупантов

Во вторник, 3 мая, жители Бучи и Бучанского района Киевской области смогут бесплатно сдать ДНК-анализ для идентификации погибших родственников

Согласно сообщению местных властей, сдать образец ДНК можно будет с 09:00 до 14:00 рядом с Информационным центром ритуальной службы Бучи, расположенным по адресу ул. Полевая, 19. Чтобы получить приглашение на тест на удобное для экспертов время, необходимо заполнить электронную анкету. Также нужно взять с собой паспорт в пункт сдачи анализов.

Также в горсовете добавили, что судебно-медицинские эксперты уже изъяли образцы ДНК всех погибших, найденных на территории Бучанского района Киевской области с 24 февраля по 28 апреля.

"Следовательно, идентифицировать родственника можно, сопоставив эти образцы ДНК с данными ДНК родных родителей или детей. Это поможет следователям идентифицировать тела, которые на данный момент числятся в базе неопознанных, а родным найти и похоронить своих родственников", — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов сдачи ДНК-теста местные власти советуют обращаться на горячую линию ритуальной службы Бучанского горсовета по телефону +380683282892.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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