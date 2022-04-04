Выступление Зеленского на Грэмми и обстрел Николаева: ситуация в Украине 4 апреля

Зеленский в видеообращении по случаю 64-й церемонии музыкальной премии рассказал о зверствах, которые российские оккупанты чинят в Украине

Президент выступил на музыкальной премии / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 39-е сутки противостояния военного вторжения Российской Федерации в Украину. Враг продолжает обстреливать мирные города, обстрелу сегодня подвергся Николаев. Президент Владимир Зеленский на 64-й ежегодной церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" выступил с речью и рассказал о том, какие бесчинства устраивают оккупанты с мирными жителями наших регионов, и попросил поддержать нашу страну в борьбе с агрессором.

Обстрел Николаева

Российские военные нанесли несколько ракетных ударов по городу в результате чего удар пришелся на больницу. В результате обстрела благо никто из тех, кто находился в ней не пострадали. Мэр города считает, что враг намеренно бьет по гражданским объектам и жилым домам.

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"Друзья с самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные", – сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Зеленский выступил на Грэмми

Зеленский поделился тем, что люди вынуждены жить в подвалах, разрушены дома и целые кварталы, гибнет мирное население, дети, многие украинцы потеряли целые семь. Также он акцентировал внимание на том, что деятели культуры сейчас вынуждены давать концерты в госпиталях, а не быть на сцене.

"Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисовали летящие ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли. И мы никогда не увидим, как они рисуют". Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в госпиталях", – сказал он и добавил, что "музыка все равно прорвется" – рассказал он.

РФ проводит скрытую мобилизацию

По информации Генштаба, РФ проводит скрытую мобилизацию резервистов, которую укомплектуют устаревшей техникой. Мобилизацию будут проводить преимущественно в таких регионах как: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

Согласно прогнозам военных, в ближайшие дни Украину ждут тяжелые бои на Донбассе.

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Гумкоридоры на 4 апреля

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что на сегодня согласованы шесть гуманитарных коридоров для эвакуации населения из зон боевых действий.

По ее словам, продолжится эвакуация людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и поселка Нижнее.