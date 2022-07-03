Взрывы в Белгороде: что происходит в российских городах – онлайн

В российском Белгороде прозвучали взрывы. Известно, что по городу был нанесён удар российскими ракетами

3 июля в 3 часа ночи в жилых районах Белгорода прогремели взрывы. Сообщается о погибших / Фото: Коллаж: Сегодня

По Белгороду, областному центру России, всего в 25 км от украинской границы, около 3 часов ночи 3 июля были нанесены ракетные удары. Об этом сообщил телеграмм-канал "Украина 24". По информации местного руководства, в результате удара 3 человека погибли, еще 4 ранены, в том числе десятилетний ребенок. Российские власти обвиняют в ударах Вооруженные силы Украины. Однако с высокой степенью вероятности, Россия сама нанесла удары по Белгороду.

12:19 – жители Белгорода призывают к отставке Шойгу

Многие жители Белгорода начали писать в чатах, что слышали громкие взрывы в разных районах. У россиян началась паника:

"Опять взрывы"

"У людей паника"

"Пять раз, аж попросыпались всеми соседями и повыскакивали на балкон"

Некоторые предложили министру обороны России Сергею Шойгу уйти в отставку. Об этом сообщается в материале Segodnya.ua.

11:01 – по Белгороду ударили из России

Журналист и член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский утверждает, что удары по Белгороду осуществлены Россией. Об этом говорится в материале Белгород – новый Воронеж. РФ сама нанесла удар по городу, опубликованном Segodnya.ua.

Одновременно соцсети публикуют фото фрагментов ракеты, вызвавшей разрушения в городе. Это ракета ЗРК "Панцирь", которой нет у Украины. Зато она стоит на вооружении армии РФ.

Фрагмент ракеты ЗРК "Панцирь" недалеко от эпицентра взрыва в Белгороде. Такие системы есть на вооружении России, у Украины их нет. / Фото: telegram: Мой Белгород

10:37 – Геращенко напомнил о провокации Путина в 1999 году

"Путин решил тряхнуть стариной и дал приказ нанести удар по жилмассиву в Белгороде, так же, как 20 лет назад им были отданы приказы ФСБ взорвать жилые дома в Москве и Волгодонске, чтобы использовать это как повод для реванша в Чеченских войнах", – пишет Антон Геращенко в своем телеграмм-канале.

Геращенко упоминает события 1999 года, предварявшие массированное наступление России на Чечню, боровшуюся в тот период за независимость. В течение короткого времени были взорваны:

многоэтажные дома в Москве на улице Гурьянова (погибли 100 человек);

на Каширском шоссе (погибли 124 человека);

в Волгодонске (погибли 18 человек).

09:20 – трое погибших, четверо в тяжелом состоянии

Ракетный удар пришелся по улице Попова недалеко от центра города. Застройка в месте удара преимущественно частная. Об этом сообщают местные паблики:

"В городе прозвучала серия взрывов . По предварительной информации, сбить получилось не все. По состоянию на сейчас, трое погибших и четверо в тяжелом состоянии. Пострадало очень много жилых домов. В некоторых спасатели до сих пор разбирают завалы, чтобы спасти еще пострадавших", – пишет канал Мой Белгород.

Также сообщается о том, что на месте ударов работают следователи и спасатели. На фотографиях, которые распространились в соцсетях, – автомобили скорой и, вероятно, морга.