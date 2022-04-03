Я создам в Украине специальный механизм правосудия для расследования убийств оккупантами – Зеленский

Глава государства записал новое видеообращение к украинцам

Владимир Зеленский высказался о преступлениях оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Глава государства заявил, что принял решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории нашей страны.

Об этом сообщает "Сегодня".

Главное из обращения Зеленского:

"Я хочу, чтобы каждая мать каждого русского солдата увидела тела убитых людей в Буче, Ирпене, Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, ехавший по улице на велосипеде? Зачем спрашивали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал в вашей России украинский город Буча? Как это стало возможным?"

"Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, лежащие на улицах. За выстрелы в затылок связанным людям"

"Я принял решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории нашего государства. Суть этого механизма – совместная работа национальных и международных специалистов следователей, прокуроров и судей. Этот механизм поможет Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, которые развязали или участвовали в этой страшной войне против украинского народа и в преступлениях против наших людей"

"Министерство иностранных дел, Офис Генерального прокурора, Национальная полиция, Служба безопасности, разведка и другие структуры в соответствии со своей компетенцией должны направить все усилия, чтобы механизм заработал немедленно"

"Мы выгнали врага с территории нескольких областей. Но под контролем русских войск еще остаются оккупированные районы других областей. И после изгнания оккупантов оттуда могут открыться еще более страшные вещи. Еще больше смертей и издевательств. Ибо такова природа русских военных, пришедших на нашу землю. Это уроды, которые не умеют иначе. И такие у них были приказы"

"Все партнеры Украины будут подробно информированы о том, что происходило на временно оккупированной территории нашего государства. Военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и Совета Безопасности ООН во вторник"

"Обязательно будет и новый санкционный пакет против России. Но уверен, что этого мало. Нужны еще выводы. Не только о России, но и о политическом поведении, которое фактически позволило этому злу прийти на нашу землю"

"По оптимистическим дипломатическим формулировкам о том, что Украина якобы может стать членом НАТО, тогда, в 2008 году, был спрятан отказ принимать Украину в Альянс. Был спрятан бессмысленный страх некоторых политиков перед Россией. Они думали, что, отказав Украине, могут успокоить Россию. Смогут убедить ее уважать Украину и жить рядом с нами"

"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок"

"Хочу, чтобы меня поняли правильно. Мы не обвиняем Запад. Мы не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, совершивших это против наших людей. Кроме тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности. О том, каким был путь в такую Бучу, в такой Гостомель, в такой Харьков, в такой Мариуполь. У нас нет нерешительности. В каком бы блоке или вне блока мы ни были, мы понимаем одно: мы должны быть сильными"

"Мы победим в этой войне. Даже если отдельные политики так и не могут победить нерешительность, которую они передают преемникам вместе с должностями"

"И в Буче уже работают все необходимые службы, чтобы вернуть город к жизни. Восстановить подачу электричества, подачу воды. Возобновить работу медицинских учреждений. Восстановить инфраструктуру. Предоставить безопасность людям. Потому что Россию выгнали. А Украина возвращается. И возвращает жизнь"

"Посетил сегодня в госпитале пограничной службы Украины наших пограничников, наших героев. Раненые бойцы. Восьмерым вручил государственные награды. Также отметил наградой и врача ортопеда-травматолога – офицера медицинской службы, который является ведущим военным травматологом Украины и спас уже многих украинских защитников. В общей сложности соответствующим указом отметил государственными наградами 41 пограничника"

Зверства русских оккупантов под Киевом