Япония ввела санкции против 385 депутатов Госдумы РФ и дочерей Путина

Под ограничения также попали 26 предприятий и два российских банка

Дочери Владимира Путина попали под санкции Японии. / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за вторжения России в Украину Япония замораживает активы 398 граждан РФ и 28 организаций. Среди них – депутаты Госдумы, а также дочери президента РФ Владимира Путина и главы российского МИДа Сергея Лаврова.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, в МИД Японии заявили, что санкции вводят "в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира".

Кто попал под санкции

Среди этих людей – 385 (из 450) депутатов Госдумы РФ, а также дочери Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова. Кроме того, заморожены активы супруги Лаврова Марии и его дочери Екатерины Винокуровой.

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Также санкции распространяются на главкома ВМФ РФ Николая Евменова, его заместителя вице-адмирала Владимира Касатонова, командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова, главкомов Сухопутных войск Олега Салюкова, ВКС РФ Сергея Суровикина, командующего ВВС РФ Сергея Дронова.

Под санкции также попали первый заместитель командующего Черноморским флотом Сергей Пинчук, командующий войсками Южного военного округа Алексей Авдеев, заместитель командующего Южного военного округа Рустам Мурадов и командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Андрей Сычевой.

Какие предприятия под санкциями

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Ограничения коснулись 26 предприятий и двух банков РФ. Среди организаций – АО "НПК "Техмаш", Рязанское конструкторское бюро "Глобус", Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-авиа", государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени Торопова, Арсеньевский авиационный завод "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина и другие.

Также будут заморожены активы "Альфа-банка" и "Сбербанка", а транзакции с ними запрещены, начиная с 12 мая.



Кроме того, Япония ввела запрет на иностранные инвестиции в РФ. С 12 мая они будут осуществляться только по специальным разрешениям.

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