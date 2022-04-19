Яйца Фаберже, оружие и сотня картин: копы провели обыски у Марченко (видео)

Продолжаются меры по аресту активов, конечным бенефициаром которого является супруга Виктора Медведчука

Прошли очередные обыски по делу активов семьи Медведчука. Фото: коллаж "Сегодня"

Правоохранители провели обыски на территории Киева и Киевской области, в результате которых было изъято имущество супруги главы партии ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Прокуратура уже готовит ходатайство об аресте активов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Во время обысков правоохранители обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье задержанного народного депутата, а также охотничью винтовку, пистолет BUL, 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца Фаберже. Сумма выявленного имущества устанавливается.

"Офисом Генерального прокурора уже готовятся ходатайства о наложении ареста. В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление в АРМА", – говорится в сообщении.

Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.

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Напомним, ранее по этому делу уже были арестованы три квартиры, два имущественных комплекса, один дом, офисное помещение, ценные предметы, искусства и транспортные средства.

Задержание Медведчука