Яйца Фаберже, оружие и сотня картин: копы провели обыски у Марченко (видео)

Правоохранители провели обыски на территории Киева и Киевской области, в результате которых было изъято имущество супруги главы партии ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Прокуратура уже готовит ходатайство об аресте активов.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Во время обысков правоохранители обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье задержанного народного депутата, а также охотничью винтовку, пистолет BUL, 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца Фаберже. Сумма выявленного имущества устанавливается.
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"Офисом Генерального прокурора уже готовятся ходатайства о наложении ареста. В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление в АРМА", – говорится в сообщении.
Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.
Напомним, ранее по этому делу уже были арестованы три квартиры, два имущественных комплекса, один дом, офисное помещение, ценные предметы, искусства и транспортные средства.
Задержание Медведчука
- 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
- Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.
- Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.
- Охранник, работавший на депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, рассказал, что задержанный политик прятался в Киеве возле Протасова Яра, в доме по адресу Яслинская, 11в. Трехэтажное здание расположено на площади около 800 квадратных метров.
- Позже Медведчук предложил Зеленскому и Путину обменять его на защитников и жителей Мариуполя.