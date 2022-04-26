За два месяца войны оккупанты разрушили 154 завода и предприятия – Денисова

36 заведений здравоохранения невозможно восстановить

Российская армия разрушила 154 завода и предприятия, а также 1508 учебных заведений / Фото: РБК-Украина, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты целенаправленно разрушают предприятия и учреждения в Украине, лишая гражданских лиц права на труд.

Об этом сообщила в Telegram Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Какая ситуация

По ее словам, за два месяца войны российская армия разрушила 154 завода и предприятия, 1508 учебных заведений (включая 408 детских садов), в том числе 102 заведения, которые невозможно восстановить, 347 заведений здравоохранения (36 невозможно восстановить), 109 культурных сооружений, 11 гражданских аэропортов, 2 порта и портовой инфраструктуры.

"24 апреля девять российских ракет ударили по инфраструктуре города Кременчуга Полтавской области. Вчера агрессор нанес ракетные удары по 5 железнодорожным станциям Украины. Разрушая объекты гражданской инфраструктуры, агрессор нарушает право на жизнь и здоровье работников, уничтожает рабочие места, лишая работников и членов их семей средств к существованию", – написала Денисова.

Кроме этого, Уполномоченный отметила, что агрессор не соблюдает Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 года:

"Согласно статье 51 ГП I, гражданское население как таковое, а также отдельные гражданские лица, не должны быть объектом нападений. Запрещены акты насилия или угрозы насилия, имеющие главной целью терроризировать гражданское население".

Напомним, Людмила Денисова также заявила, что российские оккупанты устраивают в свои семьи похищенных в Украине детей – пока неизвестно об их состоянии здоровья.

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