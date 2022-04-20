За прошедшие сутки ВСУ отбили десять атак оккупантов на Донбассе

Непокоренные

Адам Горбатюк – заслуженный артист Украины из Луцка, музыкант, а ныне – боец ​​Нацгвардии, пулеметчик. Как и в 2015 году, сейчас тоже записался добровольцем. И в окопах он не только воюет с врагом, но и не оставляет любимое дело – поет для побратимов, поднимая боевой дух.

История героя