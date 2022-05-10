За Воеводовку, Тошковку и Нижнее продолжаются бои – Гайдай

В течение 9 мая россияне массированно обстреливали все возможные маршруты выезда с территории области

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в регионе. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 10 мая в Луганской области продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram.

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Он также отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты 22 раза обстреляли города и села региона.

"За предыдущие сутки на территории Луганской и Донецкой областей успешно отбиты пятнадцать атак врага: уничтожен один зенитный ракетный комплекс, девять танков, три артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, три единицы специальной инженерной техники и три автомобиля врага", – сказал Гайдай.

Кроме того, подразделения ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

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Причины провала наступления РФ на Донбассе

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, почему продвижение российских войск на Донбассе и на юге Украины было неравномерным. По его словам, в целом в Пентагоне не думают, что РФ решила свои проблемы с логистикой и поддержкой.

Кирби также отметил и ожесточенное украинское сопротивление. Третья причина, по его словам, это погодные условия. Кроме того, оккупанты до сих пор не преодолели проблемы лидерства и сплоченности подразделений.

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