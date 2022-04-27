Зафиксированы повреждения в ряде сооружений ЧАЭС — глава МАГАТЭ

Эксперты контролируют уровень радиационного фона на Чернобыльской АЭС

Глава МАГАТЭ лично видел следы определенных приисковых работ в пределах зоны отчуждения/Фото: коллаж: "Сегодня"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом Гросси сказал во время выступления.

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"Мы продолжаем постоянные контакты с национальным регулятором. Сегодня я приехал не один. Со мной приехала группа технических экспертов по вопросам безопасности. Сейчас они работают, делают замеры радиации на месте. Я имел возможность посмотреть на ситуацию на месте", — сказал Гросси.

Также он добавил, что лично видел следы определенных копательных работ в пределах Зоны отчуждения и рядом с ее границами. Также он отметил, что зафиксированы повреждения у ряда сооружений ЧАЭС.

Чернобыльская зона в оккупации

Ранее сообщалось, что убегая из Чернобыльской зоны, оккупанты прихватили с собой кофеварки, чайники и многие другие предметы. Также враги угрожали забрать с собой работников.

кофеварки, чайники и многие другие предметы. Также враги угрожали забрать с собой работников. В YouТube появился ролик, что оставили после себя оккупанты вокруг ЧАЭС и как они перекопали так называемый Рыжий лес. Эти кадры доказывают, что российские солдаты не оставили себе шансов не получить облучение .

. После безумных оккупантов остался полный беспорядок: сломанные сейфы, разграбленные лаборатории, о чем рассказали журналистам работники "Энергоатома".

работники "Энергоатома". Кроме того, оккупанты уничтожили архив Чернобыльской АЭС и уникальную лабораторию.

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