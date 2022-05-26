Залужный рассказал, какая еще военная техника нужна Украине

Украинским военным необходимо дополнительно оружие, чтобы сдерживать врага

Залужный призвал поставить Украине дополнительное оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина для эффективного противостояния российской агрессии нуждается в дополнительном оружии, медлить с поставками нельзя.

Об этом в Telegram-канале написал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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По его словам, сейчас очень сложная ситуация, но украинские военные борются за каждый населенной пункт, выбивая врага с нашей территории. Залужный отметил, что ВСУ нуждаются в дополнительном вооружении, чтобы отбивать атаки врага.

"Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и техника. Мы благодарны за предоставленную международную техническую помощь. В то же время мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии. И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, защищающих мир от рашизма", – отметил он.

Оружие для Украины